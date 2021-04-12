Петербуржца с оторванными кистями рук нашли в Невском лесопарке

В лесном массиве под Петербургом нашли тело горожанина с оторванными кистями рук. Причины и обстоятельства его смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.



Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, накануне в половине девятого вечера в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в Невском лесопарке, что во Всеволожском районе Ленобласти. Прибывшая на месте следственно-оперативная группа осмотрела тело, установив, что оно принадлежит мужчине на вид около 30 лет.



Труп лежал на спине, глаза и рот были открыты. Кисть левой руки отсутствовала частично, правой — полностью (повреждения, предположительно, травматические). На туловище и шее нашли многочисленные осколочные ранения. Лицо — в ссадинах и кровяных подтёках. Рядом лежали лопата и ещё работающий фонарик.

