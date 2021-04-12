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Петербуржца с оторванными кистями рук нашли в Невском лесопарке

Тело горожанина обнаружили в лесу под Петербургом

В лесном массиве под Петербургом нашли тело горожанина с оторванными кистями рук. Причины и обстоятельства его смерти выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, накануне в половине девятого вечера в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в Невском лесопарке, что во Всеволожском районе Ленобласти. Прибывшая на месте следственно-оперативная группа осмотрела тело, установив, что оно принадлежит мужчине на вид около 30 лет.

Труп лежал на спине, глаза и рот были открыты. Кисть левой руки отсутствовала частично, правой — полностью (повреждения, предположительно, травматические). На туловище и шее нашли многочисленные осколочные ранения. Лицо — в ссадинах и кровяных подтёках. Рядом лежали лопата и ещё работающий фонарик.

Уже удалось установить личность погибшего — это 33-летний неработающий петербуржец, проживающий на улице Черкасова в Калининском районе. Ранее он был судим по уголовной статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Точную причину его смерти установят в рамках судмедэкспертизы.

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Комментарии (4)

alexpalspb
не ту тачку угнал?
Ярополк
Травмы... травматические. Писатели...
Инсценировка
260618801
Чёрный копатель?
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