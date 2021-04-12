Игорное заведение для своих функционировало на территории Адмиралтейского района. Приглашения на игру рассылались через специальный чат в мессенджере.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 апреля, сотрудники экономической полиции совместно со спецназом прервали игру в карты, организованную в нежилом помещении дома 9 по улице Степана Разина.
Видео «визита» показывает обстановку клуба: несколько покерных столов, чемоданы с фишками, комплекты игральных карт, а также электронный терминал для оплаты. На столах пустые бутылки, на стенах графические картины. В залах нашли 18 игроков, которые в тот момент присутствовали в заведении. Все они были опрошены.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу
Членство в клубе, как сообщает главк, было строго регламентировано организаторами. В основном в игру приглашали уже «проверенных» участников специального чата в одном из мессенджеров. Там же публиковались даты предстоящих карточных баталий. Новых игроков приглашали через рекламу в соцсетях, для них адрес заведения до последнего был засекречен. Либо новичков приглашали уже игравшие в заведении любители азарта.
«Полицейские задержали шестерых участников противоправной деятельности, в возрасте от 25 до 42 лет. Среди задержанных как мужчины, так и женщины. По версии оперативников, организатором противоправной деятельности стал 30-летний уроженец Оренбургской области. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление», — сообщает главк.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Сотрудники экономической полиции устанавливают другие точки проведения незаконных азартных игр, а также извлечённый в результате противоправной деятельности доход.