Игорное заведение для своих функционировало на территории Адмиралтейского района. Приглашения на игру рассылались через специальный чат в мессенджере.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 12 апреля, сотрудники экономической полиции совместно со спецназом прервали игру в карты, организованную в нежилом помещении дома 9 по улице Степана Разина.



Видео «визита» показывает обстановку клуба: несколько покерных столов, чемоданы с фишками, комплекты игральных карт, а также электронный терминал для оплаты. На столах пустые бутылки, на стенах графические картины. В залах нашли 18 игроков, которые в тот момент присутствовали в заведении. Все они были опрошены.