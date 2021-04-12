Пассажиры рейса из Сочи, который после 1,5 часа в воздухе вернулся в аэропорт отправления, наконец прибыли в Петербург

Он вылетел из Сочи по расписанию, но покружил 1,5 часа над морем и вернулся в аэропорт Краснодарского края.



Как сообщили «Фонтанке» в Пулково 12 апреля, рейс из Сочи приземлился в Северной столице в 7:45 утра. Пассажиров, порядка 190 человек, в город доставил резервный борт. Он отправился с юга только в 4:40 утра, хотя по расписанию должен был вылететь около восьми вечера воскресенья.



Самолёт, по предварительной информации, из-за подозрения на разгерметизацию кабины, полтора часа кружил над Чёрным морем, вырабатывая топливо.

