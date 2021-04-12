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Пассажиры рейса из Сочи, который после 1,5 часа в воздухе вернулся в аэропорт отправления, наконец прибыли в Петербург

Пассажиры рейса Сочи — Петербург прибыли в точку назначения на резервном борту

Больше чем на 8 часов задержался с прилетом в Петербург самолет авиакомпании Azur Air.

Он вылетел из Сочи по расписанию, но покружил 1,5 часа над морем и вернулся в аэропорт Краснодарского края.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково 12 апреля, рейс из Сочи приземлился в Северной столице в 7:45 утра. Пассажиров, порядка 190 человек, в город доставил резервный борт. Он отправился с юга только в 4:40 утра, хотя по расписанию должен был вылететь около восьми вечера воскресенья.

Самолёт, по предварительной информации, из-за подозрения на разгерметизацию кабины, полтора часа кружил над Чёрным морем, вырабатывая топливо.

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Комментарии (1)

Maria Usenko
"после полтора часа", это на каком языке? Опять таджики ноутбуки отобрали, да?
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