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Тлеющий на протяжении 7 этажей утеплитель на Космонавтов тушили 4 часа

В 23-этажном здании в Петербурге с пожаром боролись почти 40 человек

Пожар в ЖК «Гранд фамилия» на проспекте Космонавтов, 63/1, потушили глубокой ночью. Запах горевшего утеплителя ощущался даже в соседнем Фрунзенском районе.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, пожар, который начался в воскресенье около 20:30, ликвидировали в понедельник, 12 апреля, в 00:27. В жилом 23-этажном здании тлел утеплитель вентилируемого фасада на уровне 7–14 этажей на площади 30 кв. м. В течение двух часов, с 20:58 до 22:48, ранг пожара сохранялся на повышенном уровне 1-БИС. На месте работали восемь пожарных расчётов — 39 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Жители соседних домов и даже соседних районов жаловались на сильный запах: гарь чувствовалась и на «Московской», и в Купчино. Как рассказывают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», не работал внутренний пожарный водопровод, поэтому пожарным пришлось поднимать рукава наверх вручную, проливку делали по фасаду.

И это не единственная сложность, с которой они столкнулись. «Пожарные — герои и мастера филигранной езды, можно было бы прям по припаркованным машинам пройтись! И [никто] не убрал авто, а некоторые вышли даже посмотреть, не задели ли их машинку», — отмечают в «ДТП и ЧП».

По словам очевидцев, сотрудники МЧС оставались на месте до глубокой ночи. «Начало 4 ночи... Пожарные дежурят по очереди, приезжая и сменяя друг друга. Ребята, спасибо вам огромное за вашу работу», — пишет Анна.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (7)

Karl111
гранд фамилия и все вокруг_ полная клоака. при серьезном ЧП там жертв будет десятки
SWd
«Пожарные — герои и мастера филигранной езды, можно было бы прям по припаркованным машинам пройтись! И [никто] не убрал авто, а некоторые вышли даже посмотреть, не задели ли их машинку»(с) Гордость берет за сограждан, конечно.
dragvs
Хороший утеплитель видимо, могло закончится гораздо трагичнее.
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