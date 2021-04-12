FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

В петербургской парадной неизвестный ударил беременную женщину ножом в живот

Жительница Петербурга, находящаяся в положении, подверглась нападению

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, предшествовавшие госпитализации находящейся в положении жительницы Кировского района Петербурга. На неё напали у парадной собственного дома.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)» 12 апреля, накануне ночью в петербургскую полицию поступила информация о госпитализации женщины, которая находится примерно на четвёртом месяце беременности. Врачи одной из городских больниц диагностировали у пациентки проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки и тонкой кишки.

По предварительной информации, в половине восьмого вечера у парадной дома № 35 на Дачном проспекте на неё напал неизвестный с ножом. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты следы рук, обуви и три куртки. Проводится проверка.

По данным нашего издания, пострадавшей 40 лет, она состоит на миграционном учёте и проживает в Кировском районе Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

АСмуров
Население СПБ быстро учится и глубоко усваивает то что ему преподают.
Skazochny
аульные разборки 100%
Mazda
Да, не быть не может. Путин же таки сильный царь он всех спасёт, это же вам не 90е. А без иронии, ситуация жесть и только старухи из отрядов царя и поворята этого не видят
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний