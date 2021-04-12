В петербургской парадной неизвестный ударил беременную женщину ножом в живот

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)» 12 апреля, накануне ночью в петербургскую полицию поступила информация о госпитализации женщины, которая находится примерно на четвёртом месяце беременности. Врачи одной из городских больниц диагностировали у пациентки проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки и тонкой кишки.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, предшествовавшие госпитализации находящейся в положении жительницы Кировского района Петербурга. На неё напали у парадной собственного дома.

По предварительной информации, в половине восьмого вечера у парадной дома № 35 на Дачном проспекте на неё напал неизвестный с ножом. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты следы рук, обуви и три куртки. Проводится проверка.



По данным нашего издания, пострадавшей 40 лет, она состоит на миграционном учёте и проживает в Кировском районе Петербурга.

