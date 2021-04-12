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Биологи предупреждают о первой волне комаров

Снежная зима в России спровоцирует рост численности комаров

Первые комары появляются через несколько недель после окончания ночных заморозков. Поскольку минувшая зима была довольно снежной, их в этом году может быть много.

Как рассказал в интервью радио Sputnik, опубликованном 12 апреля, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, жизненный цикл комаров в российских условиях устроен так, что их массовое возвращение приходится на середину весны. Подходящие для развития личинок места возникают после окончания заморозков.

«Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают. Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит», — уточнил Вадим Марьинский.

Чем ниже температура воды, тем медленнее развиваются личинки комаров. Если водоёмы прогреются быстро, то и первая волна комаров не заставит себя ждать. «Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше», — поясняет биолог.

Если вслед за снежной зимой наступает тёплая весна, то в начале лета комаров бывает очень много. А затем — в зависимости от влажности воздуха и осадков. «Если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде, и к середине лета их численность упадет. Пока можно осторожно сделать прогноз, что в начале лета комаров будет достаточно много», — отметил Марьинский.

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Комментарии (2)

261932711
".....жизненный цикл комаров в российских условиях устроен так, что их массовое возвращение приходится на середину весны." ну что за бред сивого мерина? они на юг что-ли улетают? Уровень "экспертов" МГУ помноженный на уровень "журнализма" Фонтанки даёт результат который уже не отличить от дореволюционной желтой прессы
Skazochny
у некоторых они и не пропадали, спасибо нашим подвалам.
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