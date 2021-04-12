Биологи предупреждают о первой волне комаров

Как рассказал в интервью радио Sputnik , опубликованном 12 апреля, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, жизненный цикл комаров в российских условиях устроен так, что их массовое возвращение приходится на середину весны. Подходящие для развития личинок места возникают после окончания заморозков.

Первые комары появляются через несколько недель после окончания ночных заморозков. Поскольку минувшая зима была довольно снежной, их в этом году может быть много.

«Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают. Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит», — уточнил Вадим Марьинский.

Чем ниже температура воды, тем медленнее развиваются личинки комаров. Если водоёмы прогреются быстро, то и первая волна комаров не заставит себя ждать. «Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше», — поясняет биолог.

Если вслед за снежной зимой наступает тёплая весна, то в начале лета комаров бывает очень много. А затем — в зависимости от влажности воздуха и осадков. «Если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде, и к середине лета их численность упадет. Пока можно осторожно сделать прогноз, что в начале лета комаров будет достаточно много», — отметил Марьинский.