Биологи предупреждают о первой волне комаров

Первые комары появляются через несколько недель после окончания ночных заморозков. Поскольку минувшая зима была довольно снежной, их в этом году может быть много.
Как рассказал в интервью радио Sputnik, опубликованном 12 апреля, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, жизненный цикл комаров в российских условиях устроен так, что их массовое возвращение приходится на середину весны. Подходящие для развития личинок места возникают после окончания заморозков.
«Личинки комаров развиваются в воде примерно две недели, а потом появляются взрослые комары, которые нам досаждают. Для личинок нужны открытые водоемы, которые прогрелись и не замерзают по ночам. Пока есть ночные заморозки, ожидать появления комаров не стоит», — уточнил Вадим Марьинский.
Чем ниже температура воды, тем медленнее развиваются личинки комаров. Если водоёмы прогреются быстро, то и первая волна комаров не заставит себя ждать. «Если будет тепло, то мы встретимся с первой волной комаров в мае или, может быть, даже чуть раньше», — поясняет биолог.
Если вслед за снежной зимой наступает тёплая весна, то в начале лета комаров бывает очень много. А затем — в зависимости от влажности воздуха и осадков. «Если лето будет сухое, то разводиться комарам будет негде, и к середине лета их численность упадет. Пока можно осторожно сделать прогноз, что в начале лета комаров будет достаточно много», — отметил Марьинский.