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Обжалование штрафов ПДД онлайн и другие суперсервисы обещают открыть на «Госуслугах»

Шесть новых сервисов на портале госуслуг запустит кабмин

Правительство России собирается в 2021 году запустить шесть новых суперсервисов на портале госуслуг.

Как сообщает 12 апреля ТАСС, по словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, появятся следующие сервисы:

  • «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн»,
  • «Правосудие онлайн»,
  • «Рождение ребёнка»,
  • «Утрата близкого человека»,
  • «Трудовая миграция онлайн»,
  • «Мое здоровье онлайн».

В 2020 году на портале реализованы семь суперсервисов. Например, «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн», «Онлайн-помощь при инвалидности». «Трудовые отношения онлайн» позволяют оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий «Работа в России» и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде. «Цифровое исполнительное производство» помогает ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов. Суперсервис «Социальная поддержка онлайн» информирует граждан о правах на меры социальной поддержки.

С помощью «Поступления в вуз онлайн» можно направить электронное заявление на поступление в вуз на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках и т. д. С начала летней кампании в 2021 году в сервисе будут доступны 113 высших учебных заведений против 54 в прошлом году.

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Комментарии (4)

Steam
Что такое "суперсервис"?
Это когда не успел залогиниться, а деньги уже списались,я так понимаю ))
artistdmisha
— Но дело не в этом.
— А в чём?
— Дело в том, что всем на всё наплевать: наплевать на наркоманов, пьяниц, маньяков, растлителей детей… Всем на всё наплевать, и знаешь почему?
— Нет.
— Ты слышал такое слово: «ментальность»?
— Да.
— Знаешь, что оно означает?
— Да.
— Нет! В нашем случае оно означает только одно – всем на всё наплевать! И сколько ты не заплатишь нашим людям, от этого ровным счётом ничего не изменится. Всем будет всё равно на всё наплевать! Такой мы народ!!!
ProstoZloy
Сколько там лет прошло с введения очередного способа упрощенного "отъема денег у населения" по данным с камер видеофиксации?
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