Обжалование штрафов ПДД онлайн и другие суперсервисы обещают открыть на «Госуслугах»

artistdmisha 12 Апр 2021 в 09:45 12 Апр 2021 в 09:45

— Но дело не в этом.

— А в чём?

— Дело в том, что всем на всё наплевать: наплевать на наркоманов, пьяниц, маньяков, растлителей детей… Всем на всё наплевать, и знаешь почему?

— Нет.

— Ты слышал такое слово: «ментальность»?

— Да.

— Знаешь, что оно означает?

— Да.

— Нет! В нашем случае оно означает только одно – всем на всё наплевать! И сколько ты не заплатишь нашим людям, от этого ровным счётом ничего не изменится. Всем будет всё равно на всё наплевать! Такой мы народ!!!