Обжалование штрафов ПДД онлайн и другие суперсервисы обещают открыть на «Госуслугах»

Правительство России собирается в 2021 году запустить шесть новых суперсервисов на портале госуслуг.
Как сообщает 12 апреля ТАСС, по словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, появятся следующие сервисы:
- «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн»,
- «Правосудие онлайн»,
- «Рождение ребёнка»,
- «Утрата близкого человека»,
- «Трудовая миграция онлайн»,
- «Мое здоровье онлайн».
В 2020 году на портале реализованы семь суперсервисов. Например, «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн», «Онлайн-помощь при инвалидности». «Трудовые отношения онлайн» позволяют оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий «Работа в России» и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде. «Цифровое исполнительное производство» помогает ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов. Суперсервис «Социальная поддержка онлайн» информирует граждан о правах на меры социальной поддержки.
С помощью «Поступления в вуз онлайн» можно направить электронное заявление на поступление в вуз на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках и