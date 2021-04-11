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Самолет в Петербург возвращается в Сочи из-за возможной разгерметизации кабины

Рейс из Сочи в Петербург возвращается в аэропорт вылета

Самолет «Азур Эйр» из Сочи в Петербург возвращается в аэропорт отправления. Об этом 11 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Там уточнили, что экипаж принял такое решение из-за возможной разгерметизации кабины. На борту находятся 190 пассажиров.

«После взлета по маршруту Сочи — Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи», — рассказали в пресс-службе.

Согласно табло аэропорта, самолет вылетел с небольшим опозданием, но все равно почти час назад — в 20.49. Прибыть в Петербург он должен был в 23.55.

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Комментарии (1)

lamer
Три раза прочитал заголовок - ничего не понял. Прочитал лит, тут понятнее стало.
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