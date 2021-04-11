Победа в Сочи. «Зенит» не пропустил от «своих» и сделал шаг вперед

Фото: скрин matchtv.ru Поделиться Поделиться







Если вы забыли, нынешний ФК «Сочи» — бывшее «Динамо» (Петербург), владеет клубом Борис Ротенберг. Московские любители футбола называют черноморский клуб «фармом» «Зенита». Перед игрой реки желчи разливались на тему «дармовые три очки». В Петербурге шутили: расскажите об этом Борису Романовичу в лицо.

Откуда растут ноги у этой конспирологии понятно. В составе «Сочи» на матч против «Зенита» вышло 7(!) футболистов, которые имеют отношение к петербургскому клубу. Николай Заболотный в 2009 году становился чемпионом турнира дублирующих составов под руководством нынешнего босса Академии «Зенита» Анатолия Давыдова. Антон Заболотный играл в «Зените» Роберто Манчини и побеждал манекен на базе клуба в Удельном парке. Артур Юсупов перешел в «Зенит» из «Динамо» и в свое время запомнился тем, что травмировал Малкома. Ибрагим Цаллагов неудачно попал в петербургский клуб во времена турбулентности имени Мирчи Луческу (а ведь когда-то хотел попасть в сборную). Эммануэль Маммана и Данила Прохин вышли в центре обороны хозяев: аргентинец тоже в 2017 году приехал к Манчини, а воспитанник петербургского футбола — единственный футболист «Зенита», который находится на берегу Черного моря в аренде, а не в собственности. Кристиан Нобоа в конце нулевых играл вместе с Сергеем Семаком в чемпионском «Рубине», два года побегал за самый северный город-миллионер, а сейчас проводит свои предпенсионные сезоны в «Сочи».



По сравнению с победным матчем против «Химок» на «Газпром Арене», Семак сделал одну замену. Как стало известно за два часа до матча, капитан команды хорват Деян Ловрен не полетел на выезд, потому что получил мышечное повреждение на одной из тренировок в конце недели. Вместо него на поле вышел воспитанник петербургского футбола Дмитрий Чистяков. В остальном состав остался без изменений: Андрей Лунев в воротах, Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос по краям защиты, Ярослав Ракицкий в центре; Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Малком, Вендел в центре поля; Артем Дзюба и Сердар Азмун на острие. Магомед Оздоев опять остался в запасе.

Первый тайм прошел без моментов. Были подходы у Азмуна, которого петербургские болельщики устали проклинать за бесконечные «просердары»: так в свое время назвал упущенные голевые моменты иранца Михаил Шац. Игроки «Сочи» нагнетали опасность с помощью стандартных положений — традиционно хорош был Нобоа. Очень старался Заболотный, который форвард.

Показалось, что время в перерыве команды провели по-разному. Перед игрой говорилось, что главный тренер хозяев Владимир Федотов пропускает игру по медицинским соображениям, и мы никогда не узнаем, общался ли специалист с трудовым коллективом в раздевалке в паузе. Но на второй тайм футболисты «Сочи» вышли с явным настроем и откровенно придавили штрафную Лунева. К слову, по ходу матча руководил ими Олег Фоменко, много лет проведший в системе ФК «Краснодар», с которым «Зениту» играть в следующее воскресенье.



Хозяева смогли трансформировать стартовое давление второго тайма в результат. На 58 минуте Никита Бурмистров после элегантной комбинации «Сочи» открыл счет в матче. Болельщики в Петербурге заржали: забил один из четырех игроков хозяев, который не имел отношения к «Зениту».

Показалось, что петербуржцы снова оказались на остановке «упущенные возможности». Она же — упущенные очки. Но неожиданно Азмун сбросил с себя путы «просердаров» и перестал бить ногами.

На 62 минуте Малком заработал штрафной — бразилец получил по ногам от Нобоа. К мячу подошел Ракицкий, и к подаче украинца выше всех взмыл перс Азмун — 1:1. Вратарь Заболотный был бессилен.

На 80 минуте после подачи с левого фланга от Сантоса Сердар опять был точнее всех: сделал пять шагов из-за спины защитника и точно кивнул в угол: 2:1.

Статистика неумолима: «Зенит» выиграл у «Сочи» все 4 матча в РПЛ. Каждый видит в этой серии, что может. Азмун забил свои 14 и 15 мячи в лиге, которые укрепили его на первой строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата — третий сезон подряд.



Семак после матча огня не добавил: «Сложный матч. В психологическом плане пришлось непросто, пропустили первыми, затратили большое количество сил и эмоций. Сделали один шаг вперед, вся борьба будет дальше. [Как улучшить реализацию Азмуна?] В этом периоде количество моментов очень большое, реализация помешала набрать больше очков. Мы должны создавать больше, работать над завершением. Это устойчивый навык, другого пути нет. Азмун и так забил два, помог команде».

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионской гонке: пока этот текст сдается, главные преследователи петербургского клуба «Спартак» и «Локомотив» играют друг с другом.

Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»

