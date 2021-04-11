Сочинцы отличились первыми. Забил на 58-й минуте Никита Бурмистров. На 63-й минуте форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун сравнял счет, а на 80-й вывел свою команду вперед.
15-й гол Сердара Азмуна в сезоне @premierliga! 🤴🏻 🇮🇷 pic.twitter.com/EvSMOaPkE2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 11, 2021
Благодаря этой победе «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 54 очка. Ближайший конкурент, московский «Спартак», отстает на семь очков, имея игру в запасе.
Следующий матч петербуржцы проведут также на выезде 17 апреля против «Краснодара».