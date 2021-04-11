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«Зенит» пропустил первым от «Сочи», но дубль Азмуна принес петербуржцам победу

«Зенит» одержал волевую победу в матче с «Сочи»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч 25-го тура чемпионата РПЛ против «Сочи». Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

Сочинцы отличились первыми. Забил на 58-й минуте Никита Бурмистров. На 63-й минуте форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун сравнял счет, а на 80-й вывел свою команду вперед.

Благодаря этой победе «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 54 очка. Ближайший конкурент, московский «Спартак», отстает на семь очков, имея игру в запасе.

Следующий матч петербуржцы проведут также на выезде 17 апреля против «Краснодара».

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Комментарии (1)

Ilja2911
Не может быть ) борьба и наКал . Крутой матч . Поэтому рпл- сила. Вот где все решает команда , а не деньги и связи . Очень интересно смотреть рпл. Не то что залепуху европейскую .
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