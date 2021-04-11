Юные скауты Северодвинска несильно расстроились из-за затопленных спортивных площадок. Как сообщили 11 апреля в сообществе местного телеканала «Регион 29», ребята устроили тренировки на байдарках.
«Интересно покатались в классной луже рядом с клубом», — прокомментировали занятие сами спортсмены.
Похожим образом развлекались в Екатеринбурге, где затопило парки. Байдарок у местных детей не нашлось, вместо этого они соорудили плоты.
В Екатеринбурге затопило парки, после чего дети соорудили плоты и принялись плавать по огромным лужам.— TJ (@tjournal) April 11, 2021
Судя по всему, такие проблемы с парками — это следствие ошибок в планировке и отсутствия дренажной системы.
Фото E1https://t.co/zXjVeC10Ey pic.twitter.com/peXUbJNTZP
Как предполагают екатеринбуржцы в социальных сетях, затопленные парки — это следствие ошибок в планировке и отсутствия дренажной системы.
В марте «Фонтанка» тоже устроила заплыв на сапе по гигантской луже в самом центре Петербурга.