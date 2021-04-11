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Дети катаются по лужам Северодвинска и Екатеринбурга на байдарках и плотах

По затопленным российским детским площадкам и паркам катаются дети

Юные скауты Северодвинска несильно расстроились из-за затопленных спортивных площадок. Как сообщили 11 апреля в сообществе местного телеканала «Регион 29», ребята устроили тренировки на байдарках.

«Интересно покатались в классной луже рядом с клубом», — прокомментировали занятие сами спортсмены.

Похожим образом развлекались в Екатеринбурге, где затопило парки. Байдарок у местных детей не нашлось, вместо этого они соорудили плоты.

Как предполагают екатеринбуржцы в социальных сетях, затопленные парки — это следствие ошибок в планировке и отсутствия дренажной системы.

В марте «Фонтанка» тоже устроила заплыв на сапе по гигантской луже в самом центре Петербурга.

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Комментарии (1)

Laska77
что то не верится про Северодвинск, часто там бываю по работе: очень чистый и современный город. Поискала в новостях29 региона и нашла "эту новость" и фото: что это - не лужа, а котлован "замороженной" стройки.
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