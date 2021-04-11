«Это не из-за маски, как утверждают некоторые источники. Это старый конфликт с одним из работников метро. Во время встречи на станции перед последним поездом сотрудник, с которым уже давно есть серьезное недопонимание, начал давить на нашего танцора. Спрашивать, почему он такой весёлый? Хотя понятно, что работа такая — людей радовать, нужно быть на позитиве», — отметил Садин.

Взаимные подколы переросли в угрозы. По словам Сергея, сотрудник службы транспортной безопасности пообещал молодому человеку, что тот не уедет на последнем поезде, его высадят на станции «Технологический институт». Герой же этой истории должен был выйти в «Купчино», так как там живёт.



«Паук сказал: «Попробуй». Когда подъехал последний поезд, получилась вот такая ситуация. В итоге Паук уехал, парни поехали за ним, в вагоне была эмоциональная речь с обеих сторон, в результате которой Паука опять попытались высадить, но уже на «Электросиле», но ничего у них не получилось», — рассказал Садин, отметив, что никого не обвиняет. У каждого своя работа: у них — танцевать и радовать, у «безопасников» — следить за порядком.



Сергей выразил надежду, что «данный персонаж успокоится и придет к дзену», тогда и с их стороны всё будет тактично.



«У нас есть ещё пачка видосов, где даже попадает один метроработник в висок нашему парню, но мы простили и не стали подавать в суд — бог судья, но сидеть сложа руки и покорно кивать головой на оскорбления и всякую чушь мы тоже не будем. Мы делаем отличное и благородное дело для Петербурга, поэтому мы с уважением относимся к тем работникам, которые нас понимают... И мы лишний раз на рожон тогда не лезем, если нормальные ребята. Но тут у парня явно каска потекла, поэтому такой результат. А мы все сильные, бить никого не будем, но и удерживать не дадим», — подвёл итог отец Пауков из петербургской подземки.