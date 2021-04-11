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«Бить никого не будем, но и удерживать не дадим». Люди-пауки воюют с работником метро, одна из битв попала на видео

В сети появилось видео, как работники метро Петербурга пытаются скрутить человека-паука

Сотрудники службы транспортной безопасности петербургского метрополитена попытались жёстко скрутить человека-паука, путешествующего по вагонам. Видео появилось в соцсетях 11 апреля. Как рассказал «папа» людей-пауков Сергей Садин, это произошло в ночь с пятницы на субботу.

Действие происходило на платформе станции «Технологический институт». На кадрах сотрудники СТБ пытаются схватить танцора, но тот искусно вырывается. В конце концов ему всё-таки удаётся сбежать, мужчина скрывается в вагоне поезда.

vk.com/spb_today_unreleased

В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» заявили, что данный инцидент не зафиксирован в хронике происшествий, объяснив это вероятной незначительностью. Ряд СМИ написали, что причиной конфликта стало несоблюдение масочного режима. Сергей Садин эту легенду опровергает.

«Это не из-за маски, как утверждают некоторые источники. Это старый конфликт с одним из работников метро. Во время встречи на станции перед последним поездом сотрудник, с которым уже давно есть серьезное недопонимание, начал давить на нашего танцора. Спрашивать, почему он такой весёлый? Хотя понятно, что работа такая — людей радовать, нужно быть на позитиве», — отметил Садин.

Взаимные подколы переросли в угрозы. По словам Сергея, сотрудник службы транспортной безопасности пообещал молодому человеку, что тот не уедет на последнем поезде, его высадят на станции «Технологический институт». Герой же этой истории должен был выйти в «Купчино», так как там живёт.

«Паук сказал: «Попробуй». Когда подъехал последний поезд, получилась вот такая ситуация. В итоге Паук уехал, парни поехали за ним, в вагоне была эмоциональная речь с обеих сторон, в результате которой Паука опять попытались высадить, но уже на «Электросиле», но ничего у них не получилось», — рассказал Садин, отметив, что никого не обвиняет. У каждого своя работа: у них — танцевать и радовать, у «безопасников» — следить за порядком.

Сергей выразил надежду, что «данный персонаж успокоится и придет к дзену», тогда и с их стороны всё будет тактично.

«У нас есть ещё пачка видосов, где даже попадает один метроработник в висок нашему парню, но мы простили и не стали подавать в суд — бог судья, но сидеть сложа руки и покорно кивать головой на оскорбления и всякую чушь мы тоже не будем. Мы делаем отличное и благородное дело для Петербурга, поэтому мы с уважением относимся к тем работникам, которые нас понимают... И мы лишний раз на рожон тогда не лезем, если нормальные ребята. Но тут у парня явно каска потекла, поэтому такой результат. А мы все сильные, бить никого не будем, но и удерживать не дадим», — подвёл итог отец Пауков из петербургской подземки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

lenten
"работа такая — людей радовать, нужно быть на позитиве"
"У каждого своя работа: у них — танцевать и радовать"
"Мы делаем отличное и благородное дело"
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Охренеть у клоунов самомнение. Бесите вы, а не радуете.
SU LUX INN
решительно непонятно, что за "папа людей-пауков"? может, Папик? или прямо - Сутенер? развели в метро Бедлам!
Шилишпер
этот отец пауков неадекватен. нарушают несколько пунктов Правил пользования метрополитена, бесят многих пассажиров и при этом утверждается, что пауки молодцы. да уж...полнейшее хамство, наглость и неуважение к пассажирам...
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