Голландские журналисты опубликовали переговоры полковника Дубинского. Он не сразу узнал, что MH17 якобы сбили из российского «Бука»

При этом журналисты выяснили, что полковник Сергей Дубинский несколько часов не знал о крушении. Это также следует из анализа перехваченных телефонных переговоров офицера.

Голландский телеканал NOS 11 апреля опубликовал реконструкцию событий вокруг гибели MH17, в которой обнародовал несколько неизвестных ранее записей переговоров ополченцев. Из них следует, что обвиняемые Голландией Игорь «Стрелков» Гиркин, Сергей «Хмурый» Дубинский, Олег «Гюрза» Пулатов, Леонид «Крот» Харченко и несколько других неустановленных лиц якобы занимались транспортировкой, охраной и эвакуацией российского «Бука», сбившего малайзийский «Боинг».

Сотрудники редакции реконструировали события трагического дня — 17 июля 2014 года. По их данным, военный несколько часов не подозревал, что Boeing сбили ракетой из «Бука». Уточняется, что «тысячи» его бесед были записаны Службой безопасности Украины (СБУ).



«Разговоры подтверждают сделанный Совместной следственной группой (ССГ, JIT) и голландским Совбезом вывод о том, что самолет рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», — сказано в сообщении.



Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет якобы был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

