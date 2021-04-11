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Голландские журналисты опубликовали переговоры полковника Дубинского. Он не сразу узнал, что MH17 якобы сбили из российского «Бука»

Один из обвиняемых по делу о сбитом над Украиной самолете несколько часов не знал о крушении

Голландский телеканал NOS 11 апреля опубликовал реконструкцию событий вокруг гибели MH17, в которой обнародовал несколько неизвестных ранее записей переговоров ополченцев. Из них следует, что обвиняемые Голландией Игорь «Стрелков» Гиркин, Сергей «Хмурый» Дубинский, Олег «Гюрза» Пулатов, Леонид «Крот» Харченко и несколько других неустановленных лиц якобы занимались транспортировкой, охраной и эвакуацией российского «Бука», сбившего малайзийский «Боинг».

При этом журналисты выяснили, что полковник Сергей Дубинский несколько часов не знал о крушении. Это также следует из анализа перехваченных телефонных переговоров офицера.

Сотрудники редакции реконструировали события трагического дня — 17 июля 2014 года. По их данным, военный несколько часов не подозревал, что Boeing сбили ракетой из «Бука». Уточняется, что «тысячи» его бесед были записаны Службой безопасности Украины (СБУ).

«Разговоры подтверждают сделанный Совместной следственной группой (ССГ, JIT) и голландским Совбезом вывод о том, что самолет рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», — сказано в сообщении.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет якобы был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

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Комментарии (18)

265076167
Летает над нашей планетой огромное количество спутников, нашпигованных шпионской, полушпионской и совсем даже научной аппаратурой. Число этих аппаратов (официальных и неофициальных)превышает число комаров летом у воды. Точность, чёткость и разрешение фото и видеоаппаратуры такова, что можно разглядеть как муха на лысине Владимира Владимировича чешет лапки. А снимка пуска Бука коварными террористами нет. То-есть он есть. У обамцев. Но он настолько секретный, что его никому не показывают. А показывают (голландскому прокурору) бумагу, в которой прописано, что снимок есть и на нём чистая правда. Всё это напоминает дешёвый спектакль, из которого все мечтают выбраться, но не знают как.
Norge
Как то непонятно, куда делись все спутниковые данные, американские в том числе - зона боевых действий плотно накрыта наблюдением, а данных нет. Здесь какая то игра с тройным дном - все держут козыри про запас, а сама катастрофа, на мой взгляд, хорошо спланирована: и воздух над войной не закрыли, и коридор дали там где буки стояли (причем украинские - зачем их притащили), и космоса минимум, и ящики отдали нераспечатанными, с выкладкой самолета что непонятно, укрианский Су что там делал, наши уже меняли версии - с "не может быть..." на "точно он..."
Modest_5e4ce41f7533b
А ведь эти славные зенитчики в любой момент могут стать предметом политического торга и бежать будет некуда, если сторгуются.
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