Подвергавшегося пыткам чеченского общественника Гадаева депортировали из Франции. Перед вылетом на родину он попытался покончить с собой

Сотрудники полиции в Новом Уренгое передали чеченским коллегам беженца Магомеда Гадаева, которого депортировали из Франции несколько дней назад. Об этом 11 апреля пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Семена Цветкова.

Гадаев в 2010 году покинул страну после того, как его похитили и пять месяцев держали на базе чеченского ОМОНа. «Новая газета» тогда утверждала, что силовики собирались «вывезти их в горы и расстрелять как боевиков». Задержанию Гадаева предшествовало его освобождение из колонии по обвинению в связях с сепаратистами.



За границей Гадаев рассказал о пытках в Чечне, а также вошел в «Ассамблею чеченцев Европы», представляющую интересы диаспоры. Его задержали во Франции в октябре 2020 года после того, как 18-летний Абдулах Анзоров обезглавил учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа.

Высылка Гадаева затянулась из-за его заражения коронавирусом. В конце марта решение о депортации отменили через суд и уроженца Чечни отпустили, но 8 апреля задержали вновь, а уже на следующий день отправили из Парижа в Москву. Перед вылетом он попытался совершить суицид.

В Шереметьево, по словам главы «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, сотрудники пограничной службы ФСБ более 12 часов удерживали Гадаева в транзитной зоне терминала D, а затем он с адвокатом улетел в Новый Уренгой, где живет его брат. К брату Гадаева, по словам адвоката Семена Цветкова, 10 апреля приходили неизвестные чеченцы, после чего родственники попросили его «сдаться на милость» главы республики Рамзана Кадырова.

За домом, где находились Гадаев с Цветковым, велась слежка. Депортированный попросил полицию Нового Уренгоя прислать наряд, чтобы отвезти его в ОМВД и предоставить госзащиту. Адвоката и Гадаева посадили в разные машины.

