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Под Выборгом разлились тонны мазута

Цистерна с мазутом разлилась на путях под Петербургом

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В Выборгском районе Ленобласти ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Как сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию, всего разлилось около трех тонн мазута.

По данным издания, сообщение о происшествии на грузовой железнодорожной станции «Выборг Товарный» поступило в экстренные службы утром 11 апреля. Из одной из цистерн разлилось примерно три тонны мазута, который используют для работы местной котельной.

В пресс-службе ОЖД уточнили, что разлив произошел еще в пятницу, но от подробных комментариев отказались. В ГУ МЧС Ленобласти 47news рассказали, что пожарно-спасательные подразделения для ликвидации разлива не привлекались. Аварию устраняют.

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Комментарии (1)

Serg_I
Цистерна что - просто так протекла? С трудом верится...
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