В Выборгском районе Ленобласти ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Как сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию, всего разлилось около трех тонн мазута.



По данным издания, сообщение о происшествии на грузовой железнодорожной станции «Выборг Товарный» поступило в экстренные службы утром 11 апреля. Из одной из цистерн разлилось примерно три тонны мазута, который используют для работы местной котельной.



В пресс-службе ОЖД уточнили, что разлив произошел еще в пятницу, но от подробных комментариев отказались. В ГУ МЧС Ленобласти 47news рассказали, что пожарно-спасательные подразделения для ликвидации разлива не привлекались. Аварию устраняют.

