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Капитан «Зенита» Ловрен пропустит матч с «Сочи» из-за травмы

«Зенит» недосчитался основного защитника в матче с «Сочи»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на выездную игру 25-го тура чемпионата РПЛ против «Сочи», которая пройдет 11 апреля.

С первых минут сыграют: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба (капитан команды).

В запасе остались: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Данила Хотулев, Данил Круговой, Юрий Жирков, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Даниил Шамкин, Андрей Мостовой, Кирилл Кравцов, Себастьян Дриусси.

Как добавили в пресс-службе «Зенита», защитник Деян Ловрен пропускает матч из-за травмы мышечных тканей, которую получил на одной из тренировок. Полный диагноз и период восстановления футболиста станут известны после окончательного обследования и тестов.

Матч против «Сочи» начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» занимает первое место (51 очко). «Сочи» идет на седьмой строчке (40 очков).

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