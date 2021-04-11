Как сообщает 47news, звонок экстренным службам поступил около половины первого ночи 11 апреля. «У нас всего двадцать объектов размещения, 80 процентов оказались затоплены. Вода стоит по колено и выше, ущерб на миллионы рублей. Нескольких человек наши сотрудники вынесли на руках, других на лодках перевозили спасатели. Эвакуация продолжалась до утра», — сообщила 47news администратор комплекса Мария.

По предварительной информации, течь могла дать самодельная дамба, которая сдерживает стоки и талую воду со стороны виадука через Смирновское шоссе.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, серьезно затопило пока только гостиничный комплекс, в частном секторе неподалеку происшествий не зафиксировано. Помощь медиков никому не понадобилась.



Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов заявил 47news, что всего с территории гостиницы эвакуировали 28 человек, 18 из них разъехались по родственникам или по домам, десятерых до утра разместили в городском дворце культуры. Утром они также отправились по домам.

