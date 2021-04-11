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В центре Петербурга тушат пожар по повышенному номеру сложности

На улице Маяковского в Петербурге горит коммунальная квартира

На улице Маяковского в доме 19 произошел серьезный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу и области, сообщение о возгорании поступило в 12:35 11 апреля.

Горит шестикомнатная коммунальная квартира, площадь возгорания уточняется. Ранг пожара повысили до № 1-БИС в 12:59. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Ликвидацией возгорания занимаются 8 единиц техники и 38 спасателей.

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