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Кремль: В послании Путина Федеральному собранию могут появиться «сенсационные заявления»

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет посвящено развитию после пандемии

В послании Путина Федеральному собранию будут оглашены «системные меры поддержки» в постпандемийной реальности. Об этом 11 апреля в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Путин сам пишет послание и дорабатывает его до последних минут, так что в нем могут появиться «сенсационные заявления даже для авторов основных тезисов». По словам Пескова, мир находится в «ответственном и непростом периоде».

«Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе <...> Мы видим, с какими проблемами сталкиваются, например, наши соседи в Европе. То есть у нас работает полностью промышленность. У нас работает сфера образования. У нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг. У нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны», — сказал пресс-секретарь Путина.

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Комментарии (30)

dragvs
Может мы как-нибудь без «сенсационных» заявлений обойдёмся? Честно, от Путина последние лет 10 ничего хорошего не слышал.
Piter Russo
Не расстраиваейтесь, это послание для 0,5% населения из правящего класса. Остальным - наштампует дума, правительство и местные администрации.
260657101
Странно, в Европе и США реальные доходы населения в 2020 году за счет поддержки властей выросли, инфляция ниже 2%, а у нас несмотря на все бравурные речи и что у нас все "работает", доходы населения упали на уровень 2010 года и дикий рост цен на продукты и товары первой необходимости. Чем хвалимся господин Песков? Где результаты?
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