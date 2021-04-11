Кремль: В послании Путина Федеральному собранию могут появиться «сенсационные заявления»

В послании Путина Федеральному собранию будут оглашены «системные меры поддержки» в постпандемийной реальности. Об этом 11 апреля в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он подчеркнул, что Путин сам пишет послание и дорабатывает его до последних минут, так что в нем могут появиться «сенсационные заявления даже для авторов основных тезисов». По словам Пескова, мир находится в «ответственном и непростом периоде».



«Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой, он же еще не закончился. И мы только на выходе <...> Мы видим, с какими проблемами сталкиваются, например, наши соседи в Европе. То есть у нас работает полностью промышленность. У нас работает сфера образования. У нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг. У нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны», — сказал пресс-секретарь Путина.

