В турецких больницах остаются трое россиян после смертельного ДТП с туристическим автобусом

Три россиянина, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции, остаются в больницах. Об этом 11 апреля сообщило посольство РФ в Анкаре.



«В медучреждениях г. Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи», — уточнили дипломаты.



Основную группу туристов туроператор транспортирует в Анталью — к месту отдыха.



ДТП с туристическим автобусом, в котором находились 32 россиянина, произошло 10 апреля. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате одна россиянка погибла, еще 26 получили травмы. Турецкие СМИ показывали, как российские туристы выбираются из перевернувшегося автобуса.