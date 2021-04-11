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В турецких больницах остаются трое россиян после смертельного ДТП с туристическим автобусом

Трое граждан России долечиваются в клиниках Коньи после ДТП в Турции

Три россиянина, которые пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции, остаются в больницах. Об этом 11 апреля сообщило посольство РФ в Анкаре.

«В медучреждениях г. Коньи под наблюдением остаются три человека. По информации врачей, их жизни ничто не угрожает. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке и перевозке в одну из клиник Антальи», — уточнили дипломаты.

Основную группу туристов туроператор транспортирует в Анталью — к месту отдыха.

ДТП с туристическим автобусом, в котором находились 32 россиянина, произошло 10 апреля. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате одна россиянка погибла, еще 26 получили травмы. Турецкие СМИ показывали, как российские туристы выбираются из перевернувшегося автобуса.

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Комментарии (2)

265078381
Надо закрывать поездки в Турцию ! Эти кривосабельные нам только гадят! Не хрен их экономику нашими туристами развивать!
265078381
На заснеженной дороге? Они точно в Турции?
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