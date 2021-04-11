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Неизвестный «заминировал» мебельный ТЦ в Петербурге и требовал деньги. Эвакуировать пришлось 100 человек

Мужчина пригрозил взорвать петербургский торговый центр, если ему не перечислят 150 тысяч рублей

Пока ещё неизвестный мужчина рискует стать фигурантом уголовного дела после хулиганского звонка в ТЦ «Мебель Сити» на улице Мебельной.

Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне на стационарный телефон администратора торгового центра позвонили. Неизвестный сообщил, что заложил в здании бомбу и потребовал перевести на счёт 150 тысяч рублей. Сотрудница ТЦ растерялась и номер счёта не записала, но позвонила в полицию. По решению руководства из здания проводилась эвакуация. На воздух вывели 100 человек, никаких бомб не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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