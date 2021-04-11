Неизвестный «заминировал» мебельный ТЦ в Петербурге и требовал деньги. Эвакуировать пришлось 100 человек

Пока ещё неизвестный мужчина рискует стать фигурантом уголовного дела после хулиганского звонка в ТЦ «Мебель Сити» на улице Мебельной.
Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне на стационарный телефон администратора торгового центра позвонили. Неизвестный сообщил, что заложил в здании бомбу и потребовал перевести на счёт 150 тысяч рублей. Сотрудница ТЦ растерялась и номер счёта не записала, но позвонила в полицию. По решению руководства из здания проводилась эвакуация. На воздух вывели 100 человек, никаких бомб не нашли.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.