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«Наверное, это его любимая цифра». Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на благотворительность

Детские дома в Башкортостане получат 666 666 рублей от Моргенштерна

Рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие программы «Наставничество» организации «Солнечный город». Об этом сообщается в Instagram фонда.

Деньги пойдут на проект по поиску наставников для воспитанников детских домов в Башкортостане. В организации подчеркивают, что выпускники интернатов зачастую становятся жертвами мошенников и не знают, как строить отношения с другим людьми или устроиться на работу. Фонд ищет взрослых, которые помогают с решением этих проблем детям.

PR-директор фонда «Солнечный город» Мария Малкина заявила «Подъему», что не видит в переведенной сумме «ничего такого».

«Учитывая, что у него татуировка на лице примерно с такой же цифрой, мне кажется, это просто его любимая цифра. Нет смысла искать тут какие-то подвохи, мы очень гордимся каждым человеком, который принимает участие в акции. Нам, правда, неважно, какая это сумма. Мы не видим в этих суммах ничего такого», — сказала Малкина.

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Комментарии (2)

Алексей Власов
Примитив! Надо было переводить 666 665, и все бы, такие, ахнули: а че это было, а почему? Мартышка татуированная! Пока это лучшее что он сделал за все своё жизненное время! Спасибо!
260650801
деньги не пахнут!
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