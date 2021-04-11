Рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие программы «Наставничество» организации «Солнечный город». Об этом сообщается в Instagram фонда.
Деньги пойдут на проект по поиску наставников для воспитанников детских домов в Башкортостане. В организации подчеркивают, что выпускники интернатов зачастую становятся жертвами мошенников и не знают, как строить отношения с другим людьми или устроиться на работу. Фонд ищет взрослых, которые помогают с решением этих проблем детям.
PR-директор фонда «Солнечный город» Мария Малкина заявила «Подъему», что не видит в переведенной сумме «ничего такого».
«Учитывая, что у него татуировка на лице примерно с такой же цифрой, мне кажется, это просто его любимая цифра. Нет смысла искать тут какие-то подвохи, мы очень гордимся каждым человеком, который принимает участие в акции. Нам, правда, неважно, какая это сумма. Мы не видим в этих суммах ничего такого», — сказала Малкина.