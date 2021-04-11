82-летний житель Петербурга перевёл мошенникам 2,3 млн рублей

Мужчина обратился в полицию накануне. Он рассказал, что с 31 марта по 5 апреля ему названивали с разных номеров неизвестные, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банков. Они предупреждали жителя города о том, что средства заявителя нужно защитить, просили предоставить им коды и пароли из СМС-сообщений.

Телефонные мошенники продолжают обманывать пожилых петербуржцев. На сей раз жертвой аферистов стал 82-летний житель Калининского района. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 апреля.

Петербуржец продиктовал код, после чего с его карты было списано 36 500 рублей. После этого он пошёл снимать деньги с банковского вклада, в этот раз мошенникам ушло 2 млн 250 тыс. рублей.



Заявитель не сразу распознал обман, потому в полицию пришел с опозданием. Возбуждено уголовное дело.

