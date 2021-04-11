FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +14
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

82-летний житель Петербурга перевёл мошенникам 2,3 млн рублей

Лжесотрудники банка уговорили пенсионера из Петербурга перевести более 2 млн рублей

Телефонные мошенники продолжают обманывать пожилых петербуржцев. На сей раз жертвой аферистов стал 82-летний житель Калининского района. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 апреля.

Мужчина обратился в полицию накануне. Он рассказал, что с 31 марта по 5 апреля ему названивали с разных номеров неизвестные, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банков. Они предупреждали жителя города о том, что средства заявителя нужно защитить, просили предоставить им коды и пароли из СМС-сообщений.

Петербуржец продиктовал код, после чего с его карты было списано 36 500 рублей. После этого он пошёл снимать деньги с банковского вклада, в этот раз мошенникам ушло 2 млн 250 тыс. рублей.

Заявитель не сразу распознал обман, потому в полицию пришел с опозданием. Возбуждено уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Мужской Взгляд
Это всё, что нужно знать о защите пенсионеров в России.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний