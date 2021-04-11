В Петербурге у пенсионера сожгли Porsсhe Cayenne

В Петроградском районе Петербурга неизвестный лишил пенсионера автомобиля Porsсhe Cayenne. Поджог попал на видео.



Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне около пяти утра в дежурную часть ГУ МВД сообщили о горящей машине во дворе дома 23 по проспекту Динамо. О пожаре уже сообщали в ГУ МЧС. Теперь выяснилось, что это была не случайность.



Следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер видеонаблюдения и установила, что к машине подходил неизвестный, после чего она вспыхнула. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

