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В Петербурге у пенсионера сожгли Porsсhe Cayenne

Неизвестный поджигатель Porsсhe Cayenne на Петроградской стороне попал на видео

В Петроградском районе Петербурга неизвестный лишил пенсионера автомобиля Porsсhe Cayenne. Поджог попал на видео.

Как стало известно «Фонтанке» 11 апреля, накануне около пяти утра в дежурную часть ГУ МВД сообщили о горящей машине во дворе дома 23 по проспекту Динамо. О пожаре уже сообщали в ГУ МЧС. Теперь выяснилось, что это была не случайность.

Следственно-оперативная группа просмотрела записи с камер видеонаблюдения и установила, что к машине подходил неизвестный, после чего она вспыхнула. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», Porsсhe Cayenne 2012 года зарегистрирован на 76-летнего пенсионера. В прошлом у него был бизнес, связанный с финансовым лизингом. На сегодняшний день все фирмы ликвидированы.

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Комментарии (5)

Иван Кадачигов
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Интересно в каком конкретно кабинете проходит это обсуждение и с кем из работников отдела? Чую, ждут пока подогреют ситуацию родственники пенсионера.
autoexpert
По КАСКО решил отработать )
-4°
Страховое мошенничество?
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