Япония на время Олимпиады зарезервирует целый отель для спортсменов, заболевших коронавирусом

Во время Олимпийских игр в Токио в резерве будет находиться целый отель на 300 номеров для спортсменов с положительными тестами на коронавирус. Как сообщает 11 апреля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агентство Kyodo, это обойдется в сотни миллионов йен.



Спортсмены и персонал Олимпиады с положительными результатами на COVID-19, но без необходимости госпитализации, будут помещены на 10-дневный карантин в отеле в нескольких километрах от олимпийской деревни. Также планируется подготовить до 30 специальных автомобилей, которые будут доставлять инфицированных пациентов в отель.

