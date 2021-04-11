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Япония на время Олимпиады зарезервирует целый отель для спортсменов, заболевших коронавирусом

Заболевших COVID-19 спортсменов во время Олимпиады в Токио будут селить в специальный отель

Во время Олимпийских игр в Токио в резерве будет находиться целый отель на 300 номеров для спортсменов с положительными тестами на коронавирус. Как сообщает 11 апреля «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агентство Kyodo, это обойдется в сотни миллионов йен.

Спортсмены и персонал Олимпиады с положительными результатами на COVID-19, но без необходимости госпитализации, будут помещены на 10-дневный карантин в отеле в нескольких километрах от олимпийской деревни. Также планируется подготовить до 30 специальных автомобилей, которые будут доставлять инфицированных пациентов в отель.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го. Сейчас продано около 4,4 млн билетов на Олимпиаду, 970 тысяч — на Паралимпиаду. Из них около 1 млн билетов приобрели иностранцы.

Сейчас в Японию могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в стране.

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