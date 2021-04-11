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Наконец-то найдено почти идеальное домашнее животное! Оно не топает, не выпрашивает еду, с ним не надо гулять, оно не льет по углам и крайне неприхотливо в пище и условиях содержания. Оно не пахнет, не вызывает аллергии и не требует постоянной уборки. Оно постоянно молчит, но очень ласковое и дружелюбное, узнает хозяина и дается в руки. И главное — если вы уезжаете в отпуск, оно спокойно проспит все время в холодильнике. И единственный у него минус — не пушистое. Что же это за чудо, которое почти не требует ухода (не больше, чем комнатное растение) и при этом готово подарить хозяину радостные минуты наблюдений за живыми существами? Это ахатина. Представители этого вида — не те улиточки, которых мы видим на садовых участках (и так не любим), а воистину титаны мира улиток — размер раковины до 25 сантиметров и вес до полукилограмма. Живут они тоже достаточно долго — от 4 до 10 лет при хорошем содержании.



А хорошее содержание для ахатины — это просто. Небольшой террариум или маленький аквариум — только непременно закрытый сверху и со щелями для вентиляции — станет ей домом. Прекрасно подойдет пластиковый отсадник для рыб, его можно купить практически в любом крупном зоомагазине. Размер домика выбирайте, исходя из количества будущих крупных (до 30 сантиметров вместе с головой!) питомцев. На каждую взрослую улитку в идеальных условиях должно приходиться не меньше двух литров пространства. То есть пятилитрового отсадника на пару будет достаточно. Только выбирайте «посуду» с широким дном (для того, чтобы у улиток было больше места) и с широким «горлом» — чтобы было удобно ухаживать. Трехлитровая банка совершенно точно не подойдет, я пробовала. Но вообще как временное жилье для одной-двух молодых улиток может использоваться литровая банка с широким горлом, затянутым марлей или тканью.

Крышка со щелями или ткань с редким переплетением нитей сверху — это не роскошь. Несмотря на то, что улитки ползают довольно медленно, они очень настойчивы и любопытны. Уйдет такая обследовать помещение — ищи ее потом. Щели в крышке тоже очень важны, если вы не хотите регулярно тратить время на проветривание (с присмотром за улитками).

В террариуме хорошо бы поддерживать температуру немного выше комнатной. При 25-28 градусах (и ни в коем случае не больше 30) нашим питомцам будет достаточно комфортно. Но если обогревателя нет и не предвидится, можно содержать улиток и при комнатной температуре — они просто будут медленнее ползать. А вот освещение должно быть мягким и рассеянным, так что не надо ставить улиткин дом на окно (и вообще под прямые солнечные лучи) или обогревать его лампой. На дно террариума надо положить немного — сантиметра три — грунта. Отлично подходит кокосовый субстрат, который можно купить в зоомагазинах и там, где продают все для выращивания растений. Его брикет надо залить кипятком (конечно, не в террариуме) и подождать, пока он развалится на мелкие хлопья. Остудить, отжать, слегка подсушить и только тогда класть в улиткин домик. Если кокосового субстрата нет, подойдет грунт для орхидей (из него надо вытащить острые куски коры) или даже опилки. Последние, конечно, не очень хороший вариант, да и менять их надо гораздо чаще, но на первое время сойдет. Днем улитки могут спать, зарывшись в грунт, а вечером выходить «погулять».

Грунт должен быть все время влажный, но не такой, чтобы лужи были. Чтобы поддерживать влажность почвы и заодно поить улиток, потребуется пульверизатор для цветов. Вода в нем должна быть комнатной температуры. Раз в день надо опрыскать стенки террариума — чтобы улитки пили. Если грунт уже мокрый, можно пропустить одно-два опрыскивания.

Помните, что ахатина — не водное животное и дышать под водой не умеет. Так что если вы зальете грунт, то улитка может утонуть. Для купания и питья можно поставить в террариум мелкую (не глубже полусантиметра) мисочку, в которой держать чистую воду и менять ее регулярно.

Внутренние стенки террариум и его крышку надо раз в неделю протирать влажной губкой без всяких моющих средств, убирать из грунта фекалии (они не пахнут и почти не пачкаются, так что даже самый брезгливый человек сможет это делать), а улиток на время уборки можно выпускать попастись на чистое, не обработанное химикатами место (например, моя любит ползать по чистой и влажной разделочной доске, особенно если положить туда огурец для развлечения). Кстати, табак и соль для этих моллюсков — яд, так что если вы резали на доске соленые огурцы, просыпали на стол соль или раскрошили сигарету, то ни в коем случае не сажайте туда улиток.

Раз в полгода грунт надо полностью менять, а террариум более тщательно мыть жесткой щеткой и горячей водой без моющих средств.

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Одни исследователи утверждают, что улитки любят купаться в проточной воде комнатной температуры, другие - что воды они боятся. На всякий случай расскажем вам о том, как вымыть улитку и не навредить ей: обмывайте тонкой струйкой воды из-под крана (градусов 25–30). Помните, что улитки — не водоплавающие, и использовать их как уточек для ванны нельзя! Кроме того, они очень чувствительны к химикатам, так что не сажайте их в кухонную раковину, которую недавно (до суток) обработали чистящим средством, не берите их, если вы недавно брали в руки соленую черемшу и не вымыли их с мылом, намазали руки кремом или сделали маникюр. И, конечно, нельзя ронять их - панцирь хрупкий.

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Купание — это хороший способ приучить ахатин к хозяину. Брать их в руки совершенно не противно, а когда они ползают по коже, ощущения, скорее, приятные. Кстати, несмотря на то, что зрение у этих моллюсков очень ограниченное, а слуха и вовсе нет, они отличают (видимо, по запаху) своих от чужих и реагируют на хозяина дружелюбным выглядыванием из раковины.

Главный вопрос для всех животных: чем кормить. Обрадуем вас: ахатины едят практически все свежие овощи и некоторые фрукты (не соленые! Без пряностей! Не обработанные термически!). Наилучшим, по нашему опыту, кормом для них будут огурцы, кабачками и салат. Но можно приучить улиток есть красный сладкий перец (от него меняется окраска раковины, становится более яркой), морковь, свеклу, яблоки, помидоры, даже творог и картофельные очистки. Не стоит кормить моллюсков сладкими фруктами (например, не рекомендуют грушу), пряными травами и цитрусовыми. А вот если им дать банан, то, говорят, они потом будут отказываться от другой пищи. Можно привозить улиткам с дачи подорожник и клевер (городскую траву лучше и в руки-то не брать).

В идеале еду надо класть в мелкую керамическую или пластиковую плошку, чтобы удобнее было убирать недоеденные остатки. Прекрасно подойдет поилка для террариума. Но можно класть и прямо на грунт. Кормят взрослых улиток раз в два-три дня, молодых — каждый день.

Для красоты, еды и развлечения ахатин в террариум можно посадить траву для кошек (пророщенный овес, продающийся в любом зоомагазине) или салат. Если вам, к примеру, некуда девать традесканцию или хлорофитум — посадите и их тоже, только смиритесь, что эти растения скоро съедят.



Поскольку у каждой уважающей себя ахатины есть раковина, для ее роста и крепости надо кормить ваших питомцев кальцием. Лучше всего давать толченую яичную скорлупу или медицинский мел. Школьный мел, говорят, содержит неправильные добавки, но на крайний случай подойдет и он. Некоторые советуют давать так называемую «сепию», которая часто продается как минеральная прикормка для попугаев, но тут надо внимательно смотреть на состав: в него может входить соль, а она, как мы уже говорили, для улиток просто ядовита.

Если кальция слишком мало или улитка еще молодая, у нее, скорее всего, будет хрупкая раковина. И она может трескаться при физическом воздействии — или от нее могут откалываться кусочки. Впрочем, если уронить даже взрослую ахатину со здоровой раковиной на твердую поверхность — травмы неизбежны. Если повреждения не очень сильные, то раковину можно реставрировать с помощью марли и клея БФ. Если раковина треснула сильно, можно также попытаться реставрировать раковину или просто оставить улитку в покое там, где она не сможет себя повредить, и снабдить большим количеством кальция и воды. Но заранее подготовиться к трагическому исходу.

Даже если у вас всего одна улитка, она вполне способна отложить оплодотворенные яйца. Если вы не хотите пристраивать до 100 мелких улиточек, то яйца надо вынуть из террариума и положить в морозилку. Через несколько часов они погибнут, и их можно будет выкинуть. Так же — в морозилке — усыпляют улиток, которые повредили не только раковину, но и тело, или тех, болезнь которых в наших условиях не лечится.

Если вы оставили кладку, уже через 2–3 недели из яиц появятся мелкие, почти прозрачные улиточки, которых надо кормить каждый день тертыми овощами. А через полтора месяца их уже можно раздавать (вместе с распечаткой этой статьи). Именно так любители экзотических животных и обмениваются питомцами.

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Если вам надо уехать в отпуск (дольше двух недель), а пристроить улиток некуда, просто прекратите их кормить, слегка подсушите грунт и поставьте террариум в холодильник (только в отделение для овощей) или в любое другое стабильно прохладное место. При возвращении переставьте террариум в теплое место, опрыскайте грунт водой и немедленно покормите зверей. До двух недель ахатин можно просто оставить без присмотра, только чтобы их жилье не перегревалось. А можно взять их с собой в отпуск — только не в США, там за ввоз этого национального бедствия, кажется, все еще дают пять лет лишения свободы.

Ленка Виноградова, Фонтанка.ру

