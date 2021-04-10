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Молодежная команда «Зенита» обыграла «Парму-М» в овертайме и теперь сразится за пятое место в «Финале восьми»

Баскетбольный «Зенит» победил «Парму М» со счетом 99:93

Во второй игровой день «Финала восьми» Единой молодёжной Лиги ВТБ «Зенит-М» обыграл «Парму-М» в овертайме. Встреча завершилась со счетом 99:93.

Фото: Пресс-служба БК «Зенит»
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Главный тренер «Зенит-М» Максим Учайкин считает, что у соперника было больше сил, но петербуржцы выиграли за счет характера.

— Мы просто хотели остаться командой, и говорили об этом, что нам осталось два матча провести этой командой, — подчеркнул тренер. — Мы должны выходить, не важно, что случилось вчера, и бороться за победу в каждом матче. Я думаю, что в овертайме это чувствовалось: на характере, на изнеможении два подряд тяжёлых матча, лидеры наши играют по 30 и более минут. Уже ничего не надо было говорить.

11 апреля «Зенит-М» проведет заключительный матч турнира. Петербуржцы сразятся за пятое место с победителем пары «Самара-2» — МБА-2.

Фото: Пресс-служба БК «Зенит»

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