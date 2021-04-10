Главный тренер «Зенит-М» Максим Учайкин считает, что у соперника было больше сил, но петербуржцы выиграли за счет характера.



— Мы просто хотели остаться командой, и говорили об этом, что нам осталось два матча провести этой командой, — подчеркнул тренер. — Мы должны выходить, не важно, что случилось вчера, и бороться за победу в каждом матче. Я думаю, что в овертайме это чувствовалось: на характере, на изнеможении два подряд тяжёлых матча, лидеры наши играют по 30 и более минут. Уже ничего не надо было говорить.

