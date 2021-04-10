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На Петербург с севера надвигается чернота. Но в воскресенье потеплеет

Петербург накрывает чёрная туча

Тёмная туча надвигается на Петербург с севера. Она уже почти прошла Зеленогорск и вот-вот накроет Сестрорецк.

Об этом 10 апреля сообщают очевидцы, их слова подкрепляются данными сервиса «Яндекс.Погода».

Воздух в Петербурге в субботу днём прогрелся всего до 6,8 градуса. Ветер умеренный, с сильными порывами. Уже в воскресенье в Северной столице немного потеплеет, синоптики прогнозируют 10 градусов в дневные часы. А вот в понедельник, исходя из прогноза Северо-Западного гидрометцентра, в Петербурге будет +17. Правда, как рассказывал «Фонтанке» главный городской синоптик Александр Колесов, продержится «жара» недолго.

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Комментарии (2)

killbeachtrash
Мгла спускается на "скрепоносную" землю....
260569221
Да задолбали этими снегопадами/дождями/ветрами/наводнениями/извержениями вулканов/вирусами/и прочей ерундой...

Дайте пожить спокойно уже аааа
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