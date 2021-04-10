После смертельного ДТП в Турции госпитализированы трое россиян

После ДТП с участием автобуса в Турции госпитализированы трое россиян. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в стране.



«По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», — уточнили в дипмиссии.

