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После смертельного ДТП в Турции госпитализированы трое россиян

Трое граждан России увезли в больницу после аварии с туристическим автобусом в Анталье

После ДТП с участием автобуса в Турции госпитализированы трое россиян. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в стране.

«По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», — уточнили в дипмиссии.

Всего в автобусе было 32 туриста, одна женщина погибла на месте. Остальные россияне находятся в одном из отелей Коньи, они направятся в свои гостиницы после выяснения всех обстоятельств ДТП. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на заснеженной дороге. Ранее турецкие СМИ показывали, как после аварии туристы выбираются из автобуса через окно.

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