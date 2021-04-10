FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +8
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Следователи разбираются, кто лишил дочку летчика Чкалова 23 млн рублей

Обманщик выманил у престарелой родственницы легендарного пилота все сбережения

Все сбережения дочки легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова — более 23 млн рублей — стараниями мошенника из «правоохранительных органов» пропали. Столичное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку.

«Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Последний сообщил, что персональные данные находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Под влиянием сообщенных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей, — заявили в ведомстве 10 апреля. — Следователи проверят все изложенные в СМИ факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Следователи просят всех, а особенно пожилых, быть бдительными — никакие правоохранители не могут по телефону или другим способом просить перевести деньги.

«Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными. Эти факты являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Хм, "старший лейтенант СК" знал кому звонить.
altnec
Это были лишние 23 миллиона.
262126571
В хохляндии искать надо. Там теперь заоблачная концентрация жуликов и воров всех мастей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний