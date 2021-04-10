Следователи разбираются, кто лишил дочку летчика Чкалова 23 млн рублей

«Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Последний сообщил, что персональные данные находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести все свои сбережения на безопасный счет. Под влиянием сообщенных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей, — заявили в ведомстве 10 апреля. — Следователи проверят все изложенные в СМИ факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Следователи просят всех, а особенно пожилых, быть бдительными — никакие правоохранители не могут по телефону или другим способом просить перевести деньги.



«Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, являются недопустимыми и незаконными. Эти факты являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

