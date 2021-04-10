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Автобус с россиянами перевернулся в Турции: 26 пострадавших, одна туристка погибла

Авария на пути в Каппадокию стоила жизни одной россиянке и здоровья еще 26

Один российский турист погиб и 26 пострадали в ДТП с автобусом в Турции, сообщили 10 апреля в генконсульстве России в Анталье.

По данным дипломатов, в субботу около 9:30 утра на трассе Конья — Аксарай перевернулся автобус, перевозивший в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик». По предварительной информации от местных правоохранительных органов, водитель не справился с управлением на обледеневшей трассе, съехал в кювет и опрокинул машину.

«В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь», — сообщают дипломаты.

Как уточняет местное издание Hurriyet, погибла россиянка Елена Автайкина, ей было 43 года. Из-за шока некоторые россияне вели прямые трансляции в социальных сетях. Раненые были доставлены в городские больницы на машинах скорой помощи, сообщается, что состояние здоровья пострадавших хорошее. Тело погибшей туристки отправили в морг. На этой же трассе из-за плохой погоды перевернулся еще один автобус. На кадрах с места аварии видно, что дорогу сильно заметает.

Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место аварии для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. В генконсульстве не стали уточнять, есть ли среди них петербуржцы.

Телефон экстренной связи генконсульства России в Анталье: +90-541-417-87-78.

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Комментарии (4)

Софья Рафаиловна
"Из-за шока некоторые россияне вели прямые трансляции в социальных сетях". Долго думала, какая здесь связь. Не поняла. В смысле это нормальная реакция - если ты в шоке, веди скорее трансляцию в соцсети?
264022111
Чего народ несёт в рассадник ковида, да ещё зимой. Своего гололёда не хватает? Понимаю ещё летом, погреться да поплавать. Сейчас-то там чего забыли?
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