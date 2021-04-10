Автобус с россиянами перевернулся в Турции: 26 пострадавших, одна туристка погибла

По данным дипломатов, в субботу около 9:30 утра на трассе Конья — Аксарай перевернулся автобус, перевозивший в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик». По предварительной информации от местных правоохранительных органов, водитель не справился с управлением на обледеневшей трассе, съехал в кювет и опрокинул машину.
«В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь», — сообщают дипломаты.
Как уточняет местное издание Hurriyet, погибла россиянка Елена Автайкина, ей было 43 года. Из-за шока некоторые россияне вели прямые трансляции в социальных сетях. Раненые были доставлены в городские больницы на машинах скорой помощи, сообщается, что состояние здоровья пострадавших хорошее. Тело погибшей туристки отправили в морг. На этой же трассе из-за плохой погоды перевернулся еще один автобус. На кадрах с места аварии видно, что дорогу сильно заметает.
Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место аварии для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. В генконсульстве не стали уточнять, есть ли среди них петербуржцы.
Телефон экстренной связи генконсульства России в Анталье: +90-541-417-87-78.