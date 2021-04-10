Автобус с россиянами перевернулся в Турции: 26 пострадавших, одна туристка погибла

По данным дипломатов, в субботу около 9:30 утра на трассе Конья — Аксарай перевернулся автобус, перевозивший в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик». По предварительной информации от местных правоохранительных органов, водитель не справился с управлением на обледеневшей трассе, съехал в кювет и опрокинул машину.



«В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь», — сообщают дипломаты.

