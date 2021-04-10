Россия выплатила 1 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству

Россия перечислила Всемирному антидопинговому агентству взнос в 1 млн долларов за 2021 год. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет организации.



Каждый год сумма выплат увеличивается примерно на 8%, в 2020-м платить пришлось меньше почти на 80 тысяч долларов. Наибольшие взносы должны поступить от США (2,9 млрд долларов) и Канады (1,4 млрд).



Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило WADA 400 тысяч швейцарских франков (примерно 432 тыс. долларов) в качестве компенсации расходов в Спортивном арбитражном суде (CAS). CAS решил, что российские спортсмены не могут участвовать под национальным флагом в международных соревнованиях в течение двух лет. Также запрещено использование любой национальной символики.

