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Россия выплатила 1 млн долларов Всемирному антидопинговому агентству

WADA получило от России взнос за 2021 год

Россия перечислила Всемирному антидопинговому агентству взнос в 1 млн долларов за 2021 год. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет организации.

Каждый год сумма выплат увеличивается примерно на 8%, в 2020-м платить пришлось меньше почти на 80 тысяч долларов. Наибольшие взносы должны поступить от США (2,9 млрд долларов) и Канады (1,4 млрд).

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило WADA 400 тысяч швейцарских франков (примерно 432 тыс. долларов) в качестве компенсации расходов в Спортивном арбитражном суде (CAS). CAS решил, что российские спортсмены не могут участвовать под национальным флагом в международных соревнованиях в течение двух лет. Также запрещено использование любой национальной символики.

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