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«О! Щукарь!» Башкиры ловят рыбу на улице прямо рядом с домом

В Башкирии жители ловят щук на затопленных улицах

Город Давлеканово в Башкирии затопило водой в результате разлива реки. Местные рыбаки вышли на улицы с удочками и тащат щук.

Видео удачной рыбалки появилось в соцсетях 10 апреля. На нём мужчина, вооружившись спиннингом, караулит поплавок. Голос за кадром сигнализирует о поклёве. Рыбак тащит леску, на которой болтается щука.

«О! Щукарь!» — добавляет он, когда мужчина вытаскивает рыбу из воды.

Рыба не подавала никаких признаков жизни, можно предположить, что местные жители решили таким образом пошутить над сложившейся ситуацией с подтоплением улиц города.

Давлеканово топит вторые сутки подряд. Люди выручают друг друга на дорогах, где местами из-за воды глохнут машины.

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