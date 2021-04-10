Город Давлеканово в Башкирии затопило водой в результате разлива реки. Местные рыбаки вышли на улицы с удочками и тащат щук.
Видео удачной рыбалки появилось в соцсетях 10 апреля. На нём мужчина, вооружившись спиннингом, караулит поплавок. Голос за кадром сигнализирует о поклёве. Рыбак тащит леску, на которой болтается щука.
«О! Щукарь!» — добавляет он, когда мужчина вытаскивает рыбу из воды.
Рыба не подавала никаких признаков жизни, можно предположить, что местные жители решили таким образом пошутить над сложившейся ситуацией с подтоплением улиц города.
Давлеканово топит вторые сутки подряд. Люди выручают друг друга на дорогах, где местами из-за воды глохнут машины.