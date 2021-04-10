Вырвавшийся из рук пожарного шланг чуть не нанес травмы пенсионерке в Томске. Видео инцидента 10 апреля распространяют в соцсетях.
Сотрудник МЧС тушит помойку на улице Нарановича, когда неожиданно напор воды возрастает, а шланг вырывается у него из рук и оказывается прямо под ногами пожилой женщины. Пенсионерка падает на асфальт и рассыпает продукты.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону подчеркнули, что женщина в результате инцидента не пострадала. «Вчера при тушении мусорного контейнера на ул. Нарановича произошёл скачок давления, в результате чего ствол выпал из рук пожарного», — пояснили в ведомстве, пишет «Аргументы и факты-Томск».