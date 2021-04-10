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Прогулка пенсионерки чуть не закончилась травмами из-за «восстания машин». Инцидент со шлангом попал на видео

Шланг, вырвавшийся из рук пожарного, сбил с ног пенсионерку в Томске

Вырвавшийся из рук пожарного шланг чуть не нанес травмы пенсионерке в Томске. Видео инцидента 10 апреля распространяют в соцсетях.

Сотрудник МЧС тушит помойку на улице Нарановича, когда неожиданно напор воды возрастает, а шланг вырывается у него из рук и оказывается прямо под ногами пожилой женщины. Пенсионерка падает на асфальт и рассыпает продукты.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подчеркнули, что женщина в результате инцидента не пострадала. «Вчера при тушении мусорного контейнера на ул. Нарановича произошёл скачок давления, в результате чего ствол выпал из рук пожарного», — пояснили в ведомстве, пишет «Аргументы и факты-Томск».

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Комментарии (7)

Zlato_Serebro
То, что произошёл скачок давления, это понятно, вопрос - почему он произошёл?
sektor7
Какое отношение эта новость имеет к нашему городу
медведь Дмитрий
Бабулька маг ,использовала всю ману,что бы шланг с водой её не замочил )))). А так конечно здоровья ей .
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