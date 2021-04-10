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«Начали всех избивать и стрелять из хлопушек». Под Петербургом задержан подозреваемый в разбойном нападении

Во Всеволожске задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении

Полицейские задержали в Ленобласти мужчину, подозреваемого в разбойном нападении, совершенном полгода назад. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 10 апреля.

Сам инцидент произошел 7 октября 2019 года. Сообщила о нем в полицию 16-летняя школьница. Она рассказала, что «в квартиру одного из домов по Ленинградской улице ворвались трое неизвестных мужчин, которые начали всех избивать и стрелять из неустановленных предметов, похожих на хлопушки». Как установили полицейские, трое неизвестных руками и ногами избили 44-летнего безработного и выстрелили «из неустановленного оружия» в пенсионерку 1956 года рождения. Они требовали документы на квартиру, наркотики и оружие, но в итоге ничего не похитили. Вместе с потерпевшим они вышли на улицу, где продолжили его избивать, после чего скрылись с места происшествия.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 2002 года рождения, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Остальных участников нападения ищет полиция.

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Комментарии (2)

265112968
Забавная страна Раися - за разбой неадеквата отпускают под подписку. Тожерасеянин очередной, судя по гуманности следствия?
Riptide
"Они требовали документы на квартиру, наркотики и оружие, но в итоге ничего не похитили." ...
По их логике всё это там должно быть. И в больших количествах ...
Личность преступника-наркомана, как и любого преступника - это единое, целостное явление, все стороны которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ему присуща совокупность физических, биологических и социальных свойств, информационно отображенных в процессе его деятельности в виде материальных и идеальных следов. Весьма затруднительно выделить информацию, имеющую чисто криминалистическое значение, хотя в научном плане вполне правомерно ставить вопросы о криминалистически значимых свойствах и качествах личности как преступника, так и других участников преступления, о криминалистическом аспекте в изучении личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других.
Р.С. Белкин, И.Ф. Пантелеев допускают, что криминалистикой могут быть заимствованы у смежных с нею наук данные о различных свойствах личности.
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