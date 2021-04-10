«Начали всех избивать и стрелять из хлопушек». Под Петербургом задержан подозреваемый в разбойном нападении

Полицейские задержали в Ленобласти мужчину, подозреваемого в разбойном нападении, совершенном полгода назад. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 10 апреля.



Сам инцидент произошел 7 октября 2019 года. Сообщила о нем в полицию 16-летняя школьница. Она рассказала, что «в квартиру одного из домов по Ленинградской улице ворвались трое неизвестных мужчин, которые начали всех избивать и стрелять из неустановленных предметов, похожих на хлопушки». Как установили полицейские, трое неизвестных руками и ногами избили 44-летнего безработного и выстрелили «из неустановленного оружия» в пенсионерку 1956 года рождения. Они требовали документы на квартиру, наркотики и оружие, но в итоге ничего не похитили. Вместе с потерпевшим они вышли на улицу, где продолжили его избивать, после чего скрылись с места происшествия.