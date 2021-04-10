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МиГ-31 над Тихим океаном перехватил самолет-разведчик США

Минобороны показало видео перехвата американского RC-135 у границ России

Российский истребитель МиГ-31 перехватил приближающийся к границам России американский стратегический самолет RC-135. После этого разведчик сменил курс.

Как сообщили в Минобороны, 10 апреля над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель. Для её опознавания в небо подняли дежурный истребитель МиГ-31 из Восточного военного округа. Экипаж российского самолета идентифицировал объект как стратегический самолет-разведчик ВВС США и сопроводил его над акваторией океана.

После разворота иностранного лайнера от госграницы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — заверили в военном ведомстве.

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Комментарии (4)

lamer
Это хорошо, что границу не нарушил и отвернул, а то получил бы по сопла'м.
Danik
Как мы сильны! Гордимся!
Кто бы перехватил уходящие из страны природные богатства, денежные средства и головастых людей.
Mutabor
Герой
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