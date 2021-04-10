Российский истребитель МиГ-31 перехватил приближающийся к границам России американский стратегический самолет RC-135. После этого разведчик сменил курс.
Как сообщили в Минобороны, 10 апреля над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель. Для её опознавания в небо подняли дежурный истребитель МиГ-31 из Восточного военного округа. Экипаж российского самолета идентифицировал объект как стратегический самолет-разведчик ВВС США и сопроводил его над акваторией океана.
После разворота иностранного лайнера от госграницы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — заверили в военном ведомстве.