Субботний сюрприз. Часть петербургской КАД осталась без полосы и с ограничением в 50 км в час

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» извинилось перед петербуржцами за неудобства на одном из участков КАД — временно там сократилось количество полос и скорость движения.



«На участке между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») (км 61 — км 64 внутреннего кольца) будет перекрыта одна полоса движения», — сообщили 10 апреля в управлении.



Речь идет о периоде с 10 по 12 апреля и четвертой полосе. По первой, второй и третьей полосам движение продолжится, но будет введено ограничение скорости до 50 км в час. Все это связано «с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги», пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

