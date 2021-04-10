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Субботний сюрприз. Часть петербургской КАД осталась без полосы и с ограничением в 50 км в час

Смёт на кольцевой дороге в Петербурге заставит водителей потерпеть неудобства

Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» извинилось перед петербуржцами за неудобства на одном из участков КАД — временно там сократилось количество полос и скорость движения.

«На участке между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») (км 61 — км 64 внутреннего кольца) будет перекрыта одна полоса движения», — сообщили 10 апреля в управлении.

Речь идет о периоде с 10 по 12 апреля и четвертой полосе. По первой, второй и третьей полосам движение продолжится, но будет введено ограничение скорости до 50 км в час. Все это связано «с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги», пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Чтобы открыть дорогу быстрее, работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Водителям о них подскажут временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

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Комментарии (4)

456345
почему все ограничения на кад по внутреннему кольцу. К разделительной можно с любой стороны попасть. Зачем сознательно провоцировать коллапс сразу на таком огромном километраже? плюс давно есть техника, позволяющая работать на таких узких участках, не обязательно это делать лопатами и силами постоянно скучающих мигрантов. Один убирает, остальные сидят в телефонах
nk@sp.ru
Предыдущему комментатору:
1. В Германии запрещены шипы, да и нужды в них особо нет. От этого автобаны меньше изнашиваются
2. На автобанах в германии - постоянный и раздражающий ремонт, причём ограничения на десятках километров. Очень раздражает. А насчёт откатов я бы так уверенно не говорил. Бизнес в Германии с 2002 года. Пишите лучше о том, что знаете
263836471
Кому нужен КАД (Из решающих), который не нужно будет вечно ремонтировать и иметь возможность чего-то запрещать?
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