Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге мужчину, который для убедительности решил сопроводить свое заявление в прокуратуру весомым аргументом. Об этом 10 апреля сообщили в ведомстве.



Сам инцидент произошел накануне около четырех часов дня. Тревожная кнопка сработала в здании на Московском проспекте. На месте сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, «который, находясь в холле административного здания около контрольно-пропускного пункта, внезапно начал вести себя агрессивно и достал штык-нож». По информации «Фонтанки», петербуржец пришел, чтобы подать заявление в районную прокуратуру. Он даже не высказывал каких-то серьезных угроз, «просто демонстративно положил нож», — поделился собеседник нашего издания. Мужчину передали в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.