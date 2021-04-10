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Мужчина пришел подавать заявление в петербургскую прокуратуру со штык-ножом

В прокуратуру Московского района Петербурга заявился человек со штык-ножом

Сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге мужчину, который для убедительности решил сопроводить свое заявление в прокуратуру весомым аргументом. Об этом 10 апреля сообщили в ведомстве.

Сам инцидент произошел накануне около четырех часов дня. Тревожная кнопка сработала в здании на Московском проспекте. На месте сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, «который, находясь в холле административного здания около контрольно-пропускного пункта, внезапно начал вести себя агрессивно и достал штык-нож». По информации «Фонтанки», петербуржец пришел, чтобы подать заявление в районную прокуратуру. Он даже не высказывал каких-то серьезных угроз, «просто демонстративно положил нож», — поделился собеседник нашего издания. Мужчину передали в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

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Комментарии (7)

Yerffej Ennyl
Псих?
AndrewBarsik
Если человек начинает совершать подлости, лгать, лицемерить, защищать убийц от родственников жертв, вылизывать подошвы властителей, обманывающих народ, то всё его существо пропитывается липким страхом и пониманием неизбежности возмездия. Он пытается отгородится от всего мира. Ему хотелось бы, что в его уютный кабинет никто не заходил, не звонил, не писал письма. А он бы изо дня в день просто писал абракадабру по поручению своих начальников и пользовался всеми льготами. Не получится, господа. Так не будет.
lamer
Дурилы не переведутся на Руси. Когда идешь туда, где проводится досмотр (даже в метро), ну оставь досма колья-перья, стволы и муляжи гранат.
С таким хозбытом на кармане по городу ходить - дважды идиот.
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