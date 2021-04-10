Подозреваемого в хищении кабеля с линии электропередачи задержали в Кировском районе Ленобласти. Об этом 10 апреля сообщили в ГУ МВД по региону.



Там уточнили, что за последние несколько лет получили около 30 заявлений о краже медного кабеля с высоковольтных линий электропередачи. Это регулярно приводило к нарушению энергоснабжения нескольких населенных пунктов в районе. По данным полиции, орудовал 45-летний местный житель, его задержали с поличным. «Работал» он, по предварительной информации, обычно ночью, срезанный кабель вывозил на своем «Дэо» в скупку. «У полицейских есть основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к хищению свыше 4 километров медного кабеля», — уточнили в главке.