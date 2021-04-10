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Полицейские показали, как воруют четыре километра кабеля под Петербургом

В Кировском районе Ленобласти задержан серийный похититель кабеля

Подозреваемого в хищении кабеля с линии электропередачи задержали в Кировском районе Ленобласти. Об этом 10 апреля сообщили в ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что за последние несколько лет получили около 30 заявлений о краже медного кабеля с высоковольтных линий электропередачи. Это регулярно приводило к нарушению энергоснабжения нескольких населенных пунктов в районе. По данным полиции, орудовал 45-летний местный житель, его задержали с поличным. «Работал» он, по предварительной информации, обычно ночью, срезанный кабель вывозил на своем «Дэо» в скупку. «У полицейских есть основания полагать, что данный гражданин может быть причастен к хищению свыше 4 километров медного кабеля», — уточнили в главке.

ГУ МВД по СПб и ЛО

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Комментарии (5)

nalchik11
Судя по заголовку, полицейские проводили мастер-класс по воровству?
lenten
Надо его отпустить, а в округе портреты развесить с уточнением, что из-за него без света сидели.
Алекс81
Закрыть пункты приема металла- и хищений в разы меньше будет.
Воровать металл в натуральной форме перестанут. Останется делать это только на бумаге, т.е. по крупному и в масштабе страны)))
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