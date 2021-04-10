Единственный шанс на спасение. Маленькому петербуржцу нужна помощь в борьбе с лейкозом

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Семён Голодников, 4 года.
Острый лимфобластный лейкоз.
Спасёт лекарство. Не хватает 2 628 296 руб.
«Летом 2018 года у сына поднялась температура. Мы обратились в больницу, сдали анализы, и врачи поставили страшный диагноз: рак крови. Сёму перевели в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург), где он прошёл три блока химиотерапии.
Сын стойко переносил лечение и быстро вышел в ремиссию. Мы вздохнули с облегчением. Но болезнь не ушла — в мае 2020 года случился рецидив. Врачи сказали, что теперь одной химиотерапии недостаточно, нужно делать трансплантацию костного мозга. Я подошёл в качестве донора, и сына стали готовить к операции.
Семён очень тяжело переносил высокодозную химиотерапию и перед самой трансплантацией, когда уже ничего нельзя было отменить, заболел ковидом. 29 октября трансплантацию провели на фоне подтвержденного заболевания. После операции у Сёмы началась реакция «трансплантат против хозяина»: тошнота, рвота, кожные высыпания, поражения слизистой оболочки полости рта. В клинике делали всё возможное, чтобы помочь ребёнку. Но на 60-й день случился повторный рецидив.
Врачи сказали, что единственная возможность спасти жизнь нашего сына — это повторная трансплантация, но сначала необходимо провести два курса иммунотерапии противоопухолевым препаратом блинатумомаб. Это лекарство стоит огромных денег и не предоставляется за счёт госбюджета. Первый курс нам оплатил благотворительный фонд, нужно найти средства на второй курс. Наш сын настоящий боец, помогите нам, пожалуйста!» Андрей Голодников, Санкт-Петербург.
Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):
«У Семёна рецидивирующее течение острого лимфобластного лейкоза. Учитывая тяжёлое течение заболевания, для достижения ремиссии в ближайшее время требуется проведение иммунотерапии высокоэффективным лекарственным препаратом блинатумомаб (14 флаконов на курс)».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».