Единственный шанс на спасение. Маленькому петербуржцу нужна помощь в борьбе с лейкозом

Спасёт лекарство. Не хватает 2 628 296 руб. «Летом 2018 года у сына поднялась температура. Мы обратились в больницу, сдали анализы, и врачи поставили страшный диагноз: рак крови. Сёму перевели в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург), где он прошёл три блока химиотерапии.

Сын стойко переносил лечение и быстро вышел в ремиссию. Мы вздохнули с облегчением. Но болезнь не ушла — в мае 2020 года случился рецидив. Врачи сказали, что теперь одной химиотерапии недостаточно, нужно делать трансплантацию костного мозга. Я подошёл в качестве донора, и сына стали готовить к операции.



Семён очень тяжело переносил высокодозную химиотерапию и перед самой трансплантацией, когда уже ничего нельзя было отменить, заболел ковидом. 29 октября трансплантацию провели на фоне подтвержденного заболевания. После операции у Сёмы началась реакция «трансплантат против хозяина»: тошнота, рвота, кожные высыпания, поражения слизистой оболочки полости рта. В клинике делали всё возможное, чтобы помочь ребёнку. Но на 60-й день случился повторный рецидив.



Врачи сказали, что единственная возможность спасти жизнь нашего сына — это повторная трансплантация, но сначала необходимо провести два курса иммунотерапии противоопухолевым препаратом блинатумомаб. Это лекарство стоит огромных денег и не предоставляется за счёт госбюджета. Первый курс нам оплатил благотворительный фонд, нужно найти средства на второй курс. Наш сын настоящий боец, помогите нам, пожалуйста!» Андрей Голодников, Санкт-Петербург.

