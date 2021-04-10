FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Единственный шанс на спасение. Маленькому петербуржцу нужна помощь в борьбе с лейкозом

Половину своей жизни 4-летний Семён борется с лейкозом. Он прошёл курсы химиотерапии, ему провели ТКМ, но произошёл сначала один рецидив, потом — второй. Необходима повторная трансплантация, перед которой мальчику нужно пройти курсы иммунотерапии противоопухолевым препаратом. Лекарство очень дорогое и не предоставляется за счёт госбюджета. Но это единственный шанс на спасение.

ПоделитьсяПоделиться

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Семён Голодников, 4 года.

Острый лимфобластный лейкоз.

Спасёт лекарство. Не хватает 2 628 296 руб.

«Летом 2018 года у сына поднялась температура. Мы обратились в больницу, сдали анализы, и врачи поставили страшный диагноз: рак крови. Сёму перевели в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург), где он прошёл три блока химиотерапии.

Сын стойко переносил лечение и быстро вышел в ремиссию. Мы вздохнули с облегчением. Но болезнь не ушла — в мае 2020 года случился рецидив. Врачи сказали, что теперь одной химиотерапии недостаточно, нужно делать трансплантацию костного мозга. Я подошёл в качестве донора, и сына стали готовить к операции.

Семён очень тяжело переносил высокодозную химиотерапию и перед самой трансплантацией, когда уже ничего нельзя было отменить, заболел ковидом. 29 октября трансплантацию провели на фоне подтвержденного заболевания. После операции у Сёмы началась реакция «трансплантат против хозяина»: тошнота, рвота, кожные высыпания, поражения слизистой оболочки полости рта. В клинике делали всё возможное, чтобы помочь ребёнку. Но на 60-й день случился повторный рецидив.

Врачи сказали, что единственная возможность спасти жизнь нашего сына — это повторная трансплантация, но сначала необходимо провести два курса иммунотерапии противоопухолевым препаратом блинатумомаб. Это лекарство стоит огромных денег и не предоставляется за счёт госбюджета. Первый курс нам оплатил благотворительный фонд, нужно найти средства на второй курс. Наш сын настоящий боец, помогите нам, пожалуйста!» Андрей Голодников, Санкт-Петербург.

Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):

«У Семёна рецидивирующее течение острого лимфобластного лейкоза. Учитывая тяжёлое течение заболевания, для достижения ремиссии в ближайшее время требуется проведение иммунотерапии высокоэффективным лекарственным препаратом блинатумомаб (14 флаконов на курс)».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

260551481
Искренне жаль, но его помощь зарыли во дворец под Геленджиком, в "недороссии", В Сирии, Венесуэле, Кубе.., и этот список можно продолжать вечно.
265112968
Сирии нужнее.
Mikle776
А президент страны в курсе, что его граждане, причем дети!, нуждаются в медицинской помощи??? Или он может только удивляться всему происходящему в стране, которой он руководит 20 лет. Или его только геополитика и иностранные граждане волнуют? Ведь помогают за счет российского бюджета сирийским гражданам, гражданам ДНР и ЛНР... а почему резиденты страны должны собирать деньги на лечение попрошайничая???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний