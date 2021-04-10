Ступень советской ракеты-носителя и американский спутник разминулись в космосе

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нерабочий американский военный метеоспутник разминулись в космосе, ожидаемого столкновения не произошло.
«Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга — Прим. ред.)», — говорится в Twitter системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) 10 апреля.
Ранее специалисты предупреждали о возможном столкновении на орбите высотой около 800 метров второй ступени ракеты «Космос-3М», запущенной в мае 1981 года, и американского метеорологического аппарата DMSP, выведенного в космос в мае 1978 года.