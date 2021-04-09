В Швейцарии более 50 человек умерли после прививки от коронавируса

Пятьдесят пять человек скончались в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, пациенты имели сопутствующие заболевания, подсчитал 9 апреля швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.

По данным ведомства, в стране выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях не уточняется, какая вакцина использовалась.