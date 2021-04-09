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«Вирус быстро меняется». Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19

Глава ВОЗ считает, что вакцины могут не сработать при значительных мутациях

Существующие вакцины против COVID-19 могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях коронавируса, заявил 9 апреля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что выступает за глобальную солидарность стран в борьбе с коронавирусом, и подчеркнул, что разделенный мир не победит COVID-19.

«Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, если изменение поведения вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Он подчеркнул, что если оперативно не увеличить охват вакцинацией, вирус получит пространство для распространения, циркуляции и последующей мутации. Глава ВОЗ добавил, что в этом случае новые варианты COVID-19, против которых существующие препараты неэффективны, проникнут и в те страны, где охват вакцинацией высок.

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Комментарии (5)

Laska77
подожду эффективную, хорошо что отказалась от вакцинации. Что-то после второй дозы многие в "лежку" лежат с температурой под 40, а некоторые и заболевают ковидом... от чего прививают?
vader
Не пойму, к кому обращены все эти заклинания? К людям доброй воли? Так вроде бы желающих вакцинироваться куда больше, чем вакцины. К производителям? Так у них производства вроде бы круглосуточно молотят, их подгонять не надо. Тогда к кому?
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