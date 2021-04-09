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Мечты стать победителем заставили администратора чебуречной засунуть руку в чужой сейф. Миллионы возвращали через суд

В Петербурге осудили администратора чебуречной, который стащил у работодателя почти 3,3 млн рублей

В Петербурге перед судом предстал сотрудник кафе, обвиняемый в присвоении и растрате в особо крупном размере. Засунуть руку в сейф своего работодателя его заставило азартное увлечение. Об этом вечером 9 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

События, которые привели его на скамью подсудимых, происходили с сентября по ноябрь 2019 года. В этот период мужчина работал главным администратором в чебуречной на Каменноостровском проспекте. В его обязанности в числе прочего входило хранение выручки заведения в сейфе.

Так, в конце смены он опустошал кассу, брал ключ, который находился только у него, и переносил деньги в металлический ящик. Однако, как позже выяснилось, не все. Часть вырученных средств мужчина брал себе.

Начальство его вычислило. Пропавшая сумма в итоге составила почти 3,3 млн рублей. С него взяли расписку, что всё будет возвращено до копейки, но этого не произошло, так как он не смог найти работу. Решать проблему пришлось в судебном порядке.

В ходе заседания бывший сотрудник кафе признал вину и раскаялся, пояснив, что брал деньги, чтобы делать ставки на спорт.

Петроградский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года, а также обязал вернуть миллионы руководству чебуречной.

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Комментарии (2)

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.... нифигасе обороты, у чебуречной.
lamer
Наверное вкусные чебуреки, если такая выручка. Что за адрес?
Кстати, на наб. Карповки в 16 доме очень хорошая шаверма.
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