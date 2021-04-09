В Мадриде в срочном порядке сняли с аукциона картину XVII века со стартовой ценой в 1,5 тысячи евро. По мнению некоторых искусствоведов, полотно может принадлежать кисти великого итальянского живописца Караваджо и стоить в сотни раз дороже.
Как пишет The Guardian, речь идёт о холсте под названием Ecce homo («Се человек») размером 111 на 86 см, на котором изображён римский прокуратор Понтий Пилат, показывающий народу Иисуса Христа после бичевания.
Painting that was nearly sold for €1,500 could be Caravaggio worth €50m https://t.co/vbDtVIOSZB— The Guardian (@guardian) April 8, 2021
Согласно описанию мадридского аукционного дома Casa Ansorena, автором картины является испанский живописец Хосе де Рибера, долгое время живший и работавший в Неаполе. Однако, как выяснили специалисты из музея Прадо, полотно может быть написано Караваджо. По их словам, они собрали «достаточное количество стилистических и документальных свидетельств», чтобы доказать свою теорию.
Несмотря на то, что мнения об авторстве картины в искусствоведческих кругах в итоге разделились, Министерство культуры Испании после экстренного совещания приняло решение снять картину с торгов. Также введён запрет на вывоз картины за пределы Испании. Как отметил министр культуры этой страны Хосе Мануэль Родригес-Урибес, произведение в любом случае ценное, и его необходимо лучше изучить. Картину уже попросили объявить объектом культурного наследия.
По данным экспертов, в случае если авторство Караваджо подтвердится, стоимость живописного полотна может составить до 150 миллионов евро.