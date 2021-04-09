В Мадриде в срочном порядке сняли с аукциона картину XVII века со стартовой ценой в 1,5 тысячи евро. По мнению некоторых искусствоведов, полотно может принадлежать кисти великого итальянского живописца Караваджо и стоить в сотни раз дороже.



Как пишет The Guardian, речь идёт о холсте под названием Ecce homo («Се человек») размером 111 на 86 см, на котором изображён римский прокуратор Понтий Пилат, показывающий народу Иисуса Христа после бичевания.

