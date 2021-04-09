Специалисты занимаются устранением дефектов на сетях «Водоканала» в двух районах Петербурга днём 9 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия.
Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», прорыв трубы произошёл на пересечении улицы Лёни Голикова с проспектом Ветеранов в Кировском районе. Холодная вода заполнила проезжую часть. Автомобилистам приходится маневрировать среди луж. В связи с этим на перекрёстке образовался транспортный затор, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».
Искусственный источник в результате прорыва трубы минувшим днём также образовался на 27-й линии Васильевского острова, пишут горожане в той же группе во «ВКонтакте». Холодная вода хлестала на дорогу из канализационного люка, подтапливая припаркованные рядом машины.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Водоканала», заявка о вытекании в Кировском районе поступила в 15:20, на перекрёсток Голикова и Ветеранов была направлена бригада, которая занимается обследованием дефектного участка. Сложившаяся ситуация не отразилась на абонентах. Специалисты предприятия также работают по второй заявке на В.О. Там также обошлось без отключений у потребителей.