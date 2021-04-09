Специалисты занимаются устранением дефектов на сетях «Водоканала» в двух районах Петербурга днём 9 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия.



Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», прорыв трубы произошёл на пересечении улицы Лёни Голикова с проспектом Ветеранов в Кировском районе. Холодная вода заполнила проезжую часть. Автомобилистам приходится маневрировать среди луж. В связи с этим на перекрёстке образовался транспортный затор, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».