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Автомобилисты маневрируют среди луж от прорыва трубы на перекрёстке Голикова и Ветеранов

В двух районах Петербурга из-под земли хлещет вода

Специалисты занимаются устранением дефектов на сетях «Водоканала» в двух районах Петербурга днём 9 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе предприятия.

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», прорыв трубы произошёл на пересечении улицы Лёни Голикова с проспектом Ветеранов в Кировском районе. Холодная вода заполнила проезжую часть. Автомобилистам приходится маневрировать среди луж. В связи с этим на перекрёстке образовался транспортный затор, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Искусственный источник в результате прорыва трубы минувшим днём также образовался на 27-й линии Васильевского острова, пишут горожане в той же группе во «ВКонтакте». Холодная вода хлестала на дорогу из канализационного люка, подтапливая припаркованные рядом машины.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Водоканала», заявка о вытекании в Кировском районе поступила в 15:20, на перекрёсток Голикова и Ветеранов была направлена бригада, которая занимается обследованием дефектного участка. Сложившаяся ситуация не отразилась на абонентах. Специалисты предприятия также работают по второй заявке на В.О. Там также обошлось без отключений у потребителей.

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Комментарии (1)

Parallax
За последний год там раскопки вели уже дважды. Теперь, судя по всему, пойдут на третий круг.
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