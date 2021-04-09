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Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте достиг прошлогоднего уровня. Но «Аэрофлот» потерял треть клиентов

Авиакомпании РФ в марте 2021-го вернулись к показателям 2020 года

В первый месяц весны услугами отечественных перевозчиков воспользовались 6,46 млн человек, что соответствует объемам 2020 года, сообщили 9 апреля в Росавиации.

Для сравнения: в феврале пассажиропоток обвалился на 37%, до 5,1 млн человек. Всего за январь — март российские авиакомпании перевезли 16,97 млн пассажиров, что на 27% меньше, чем в прошлом году.

Группа «Аэрофлот» в марте сократила перевозки примерно на 3%, до 2,8 млн пассажиров. Сам «Аэрофлот» принял на борт 1,23 млн человек, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Услугами авиакомпании «Победа» воспользовались 982,3 тыс. пассажиров, что на 31% больше, чем годом ранее. «Россия» перевезла 553,9 тыс. человек, что 34% больше, чем в марте 2020 года.

«Сибирь» обслужила 1,32 млн пассажиров (+32%), «Уральские авиалинии» — 594,7 тыс. пассажиров (+20%).

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