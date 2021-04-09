Об аварии «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, иномарка стала участником ДТП около 13:30 напротив аграрного университета.
По данным нашего издания автомобиль закреплен за депутатом фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Юрием Бочковым.
В разговоре с «Фонтанкой» народный избранник подтвердил факт аварии. По его словам, он ехал после заседания ЗакСа в администрацию Пушкина. ДТП произошло на участке на въезде в пригород между двух светофоров, где все машины едут на небольшой скорости.
Бочков в момент дорожного инцидента находился на переднем пассажирском сиденье, изучал документы. Его машина стала третьей в «паровозике» из трех автомобилей. Он предположил, что яркое солнце могло стать причиной того, что столкнулись первые две машины. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Машину депутата после разбора должны были увезти на эвакуаторе в сервис — у нее поврежден капот.