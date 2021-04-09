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Машина депутата ЗакСа попала в ДТП — «паровозик» на въезде в Пушкин

Пробка собралась из-за ДТП с участием машины депутата ЗакСа Петербурга на въезде в Пушкин

Черная «Тойота Камри» с номерами АОА (на таких машинах передвигаются народные избранники, которые заседают в Мариинском дворце) попала в аварию на Петербургском шоссе. Там столкнулись три машины.

Об аварии «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, иномарка стала участником ДТП около 13:30 напротив аграрного университета.

Фото: «Фонтанка.ру»
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По данным нашего издания автомобиль закреплен за депутатом фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Юрием Бочковым.

В разговоре с «Фонтанкой» народный избранник подтвердил факт аварии. По его словам, он ехал после заседания ЗакСа в администрацию Пушкина. ДТП произошло на участке на въезде в пригород между двух светофоров, где все машины едут на небольшой скорости.

Бочков в момент дорожного инцидента находился на переднем пассажирском сиденье, изучал документы. Его машина стала третьей в «паровозике» из трех автомобилей. Он предположил, что яркое солнце могло стать причиной того, что столкнулись первые две машины. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. Машину депутата после разбора должны были увезти на эвакуаторе в сервис — у нее поврежден капот.

Фото: «Фонтанка.ру»

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