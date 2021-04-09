Театр из Перми «У моста» привезет в Петербург «Череп из Коннемары» и «Мачеху Саманишвили»

12 и 13 апреля на сцене Театра «На Литейном» пройдут гастроли пермского театра «У моста».
12 апреля пермская труппа покажет в Петербурге спектакль «Череп из Коннемары» по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха, известного своим парадоксальным комедийным даром. Главный герой Мик Дауд зарабатывает на жизнь рытьем могил. Но однажды ему приходится выкопать собственную жену, которая семь лет назад таинственным образом погибла, а виновным до сих считают Дауда. В постановке, как и в пьесе, являющейся заключительной частью трилогии МакДонаха, невероятным образом сочетаются тонкий психологизм, абсурд происходящего и черный юмор. Соединение казалось бы несоединимых компонентов порождает самый настоящий триллер. Разумеется, с невероятной развязкой. Начало в 19:00, 18+.
13 апреля в «Мачехе Саманишвили», поставленной по знаменитой в советское время пьесе Владимира Константинова и Бориса Рацера, будут представлены картины жизни дореволюционной Грузии начала ХХ века. Главный герой — обедневший дворянин Платон Саманишвили — пытается препятствовать планам вдового отца жениться еще раз. Папины матримониальные планы угрожают и без того шаткому материальному положению семейства Платона. И тогда сын решает сам найти отцу невесту. Раз местом действия служит Грузия, то следует ожидать массу шуток, энергичные танцы и тосты, бесконечный оптимизм и веру в силу человеческого добра. Не заразиться всем этим просто невозможно. Начало в 19:00, 18+.
Наталия Эфендиева