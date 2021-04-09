Эргашев рассказал, каким будет здравоохранение в Петербурге к 2030 году

Как рассказал чиновник журналистам 9 апреля, планируется задействовать сквозные информационные технологии, чтобы врач в любой точке России мог получить информацию о состоянии здоровья петербуржца, а терапию можно было подбирать исходя из генома каждого пациента. Планируется упростить работу врачей — чтобы они меньше занимались бумажной волокитой и больше непосредственно взаимодействовали с пациентом.



«Удобный сервис для петербуржцев — чтобы все справки, все бумажные рецепты они имели возможность получать в электроном виде, из дома. Сегодняшняя сессия позволяет нам наметить рубежи до 2030 года», — заявил Эргашев.

