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Эргашев рассказал, каким будет здравоохранение в Петербурге к 2030 году

Через 10 лет в Петербурге бумажные рецепты уйдут в прошлое

Вице-губернатор Олег Эргашев обрисовал планы по трансформации здравоохранительной системы в Петербурге на предстоящие девять лет.

Как рассказал чиновник журналистам 9 апреля, планируется задействовать сквозные информационные технологии, чтобы врач в любой точке России мог получить информацию о состоянии здоровья петербуржца, а терапию можно было подбирать исходя из генома каждого пациента. Планируется упростить работу врачей — чтобы они меньше занимались бумажной волокитой и больше непосредственно взаимодействовали с пациентом.

«Удобный сервис для петербуржцев — чтобы все справки, все бумажные рецепты они имели возможность получать в электроном виде, из дома. Сегодняшняя сессия позволяет нам наметить рубежи до 2030 года», — заявил Эргашев.

Эксперты в области здравоохранения собрались на площадке государственной резиденции «К-2» 9 апреля, чтобы сформулировать приоритетные цели цифровой трансформации здравоохранения Северной столицы к 2030 году с учетом интенсивного развития современных цифровых технологий. Их наработки лягут в основу системной программы, которая будет сформулирована в ближайшие месяцы.

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Комментарии (1)

260659631
Не государственно рассуждают, до 2036 надо, а то что они думают что Путин только один срок после 2024 просидит? За такие мысли и присесть можно.
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