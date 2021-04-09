Эргашев рассказал, каким будет здравоохранение в Петербурге к 2030 году

Как рассказал чиновник журналистам 9 апреля, планируется задействовать сквозные информационные технологии, чтобы врач в любой точке России мог получить информацию о состоянии здоровья петербуржца, а терапию можно было подбирать исходя из генома каждого пациента. Планируется упростить работу врачей — чтобы они меньше занимались бумажной волокитой и больше непосредственно взаимодействовали с пациентом.
«Удобный сервис для петербуржцев — чтобы все справки, все бумажные рецепты они имели возможность получать в электроном виде, из дома. Сегодняшняя сессия позволяет нам наметить рубежи до 2030 года», — заявил Эргашев.
Эксперты в области здравоохранения собрались на площадке государственной резиденции «К-2» 9 апреля, чтобы сформулировать приоритетные цели цифровой трансформации здравоохранения Северной столицы к 2030 году с учетом интенсивного развития современных цифровых технологий. Их наработки лягут в основу системной программы, которая будет сформулирована в ближайшие месяцы.